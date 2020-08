Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra sono freschi di presentazione, ma ecco che la grande community Android del modding non ha perso tempo e “prende in prestito” alcune delle applicazioni della One UI 2.5 presenti su di essi per renderle liberamente scaricabili ed installabili anche su altri smartphone Samsung.

Le app su device con la One UI 2.0/2.1

Secondo la descrizione del thread sul forum di XDA, lo sviluppatore AlexisXDA sottolinea che le applicazioni sono completamente compatibili con tutti gli smartphone Samsung purché siano muniti della One UI 2.0 o One UI 2.1 con Android 10, come ad esempio Samsung Galaxy S9+, il device su cui sono state testate.

Allo stato attuale del porting sono solo queste le applicazioni della One UI 2.5 pronte per essere flashate:

Orologio;

Calendario;

applicazione Messaggi;

Archivio;

applicazione Meteo con il nuovo stile;

Smart Manager;

Benessere digitale;

Tastiera con le nuove scorciatoie

TouchWiz con le nuove animazioni;

Telefono;

Contatti;

Galleria;

Always On Display;

la nuova Samsung Notes.

Per installare le applicazioni basta seguire queste semplici istruzioni:

scaricare questo file;

effettuare il flash;

riavviare il sistema;

riavviare il sistema una seconda volta e flashare quest’altro file.

Lo sviluppatore sta continuando a lavorare al porting di altre applicazioni della One UI 2.5 provenienti dalla serie Samsung Galaxy Note 20, pertanto vi consigliamo di seguire il post originale sul forum di XDA per scoprire eventuali nuove app.