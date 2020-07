Quanto può essere valido il comporto fotografico di uno smartphone di fascia medio-alta come Redmi K30 Pro Zoom Edition? Molto secondo quanto dichiarato dai colleghi di DxOMark che, durante i classici test di valutazione della fotocamera del terminale di Redmi, sono rimasti estremamente colpiti dalla qualità dei sensori.

Foto e video di alto livello

Infatti, con un punteggio complessivo pari a 120, Redmi K30 Pro Zoom Edition raggiunge la decima posizione della classifica dei migliori smartphone per quanto riguarda la componente fotografica, superando mostri sacri come OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20+ e iPhone 11 Pro Max.

Il punteggio pari a 129 per la componente fotografica indica che Redmi K30 Pro Zoom Edition eccelle per quanto riguarda lo scatto di foto, senza evidenti problematiche che ne inficiano l’utilizzo o la qualità delle foto. Nonostante l’assenza di componenti hardware di alto livello ad esempio presenti su dispositivi molto più costosi come Xiaomi Mi 10 Pro e tanti altri, il comparto fotografico del terminale di Redmi è in grado di offrire scatti di equiparabile qualità.

Il sensore principale da 64 MP si comporta bene per quanto riguarda l’esposizione, la gamma cromatica, la gamma dinamica, il bilanciamento del bianco e la saturazione dei colori, anche se ogni tanto pecca di qualche problema di autofocus, artefatti ed effetti di ghosting.

Venendo alla componente video, il sensore è in grado di registrare a risoluzione 4K a 60 fps con una buona qualità e dettaglio sebbene la registrazione di video in movimento lo metta in difficoltà. In questo caso è possibile notare problemi nella gestione dell’autofocus e della stabilizzazione, ma per la maggior parte dei casi non sono presenti grandi complicazioni.

In definitiva, DxOMark sottolinea che gli utenti alla ricerca di performance di scatto tipiche di smartphone di fascia alta ma su terminali più economici, dovrebbero prendere in considerazione Redmi K30 Pro Zoom Edition.