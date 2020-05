Pochi giorni fa vi avevamo parlato di un nuovo smartphone Redmi con un inedito SoC di Qualcomm; in queste ore l’azienda cinese svela ufficialmente Redmi K30 5G Racing Edition, ovvero una versione più prestante del modello Redmi K30 5G caratterizzata appunto da un nuovo processore Qualcomm.

Specifiche Redmi K30 5G Racing Edition

Senza scheda tecnica in mano, Redmi K30 5G Racing Edition non differisce poi così tanto dal fratello Redmi K30 5G. L’unico cambiamento degno di nota è appunto a livello della CPU, dove il nuovo smartphone Redmi presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 768G. Questo, diretto successore di Qualcomm Snapdragon 765G, vede la presenza di un clock superiore della CPU (2.8 GHz contro 2.4 GHz), un miglioramento delle prestazioni della GPU Adreno 620 di circa il 15% e la possibilità di aggiornare i driver della scheda video tramite appositi update.

Qualcomm Snapdragon 768G presenta ovviamente il supporto alla connettività 5G dual mode SA/NSA, mentre il resto della scheda tecnica vede l’arrivo di 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile tramite microSD. Il display da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1800 pixel con refresh rate a 120 Hz, è lo stesso presente nello smartphone Redmi K30 5G.

Stesso identico discorso anche per i sensori da 20 e 2 MP per quanto riguarda i due sensori per la fotocamera punch hole frontale, e per i quattro sensori posteriori da 64 MP Sony IMX686, 8 MP, 5 MP e 2 MP. La connettività fa poi riferimento al modulo NFC, Bluetooth, jack audio da 3,5 mm, una porta USB Type-C per la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida Flash Charge da 30 W e modulo GPS/A-GPS.

Lo smartphone integra inoltre un sistema di raffreddamento a liquido in grado di ridurre la temperatura generale del telefono di 7 gradi centigradi, garantendo così una corretta funzionalità del sistema senza gravare sulla componentistica interna. Il sistema operativo è basato su Android 10 con la MIUI 11.

Prezzo Redmi K30 5G Racing Edition

Allo stato attuale Redmi K30 5G Racing Edition è stato presentato per il solo mercato cinese al prezzo di 1999 yuan, circa 260 euro al cambio, nelle colorazioni White, Blue Red, Purple e Mint. Non ci è ancora dato sapere se lo smartphone arriverà anche in altri mercati, ma sappiamo che verrà commercializzato su jd.com a partire dal prossimo 14 maggio.