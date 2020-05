Gli scorsi mesi sono stati piuttosto frenetici per Redmi. La compagnia ha infatti lanciato in successione il suo primo smartphone con connettività 5G, Redmi K30 5G, assieme al modello Redmi K30 4G subito dopo seguito anche dallo smartphone Redmi K30 Pro. Considerando un inedito teaser che la compagnia ha svelato sul proprio account Weibo in queste ore, pare proprio che la gamma K30 vedrà molto presto l’arrivo di un nuovo smartphone.

Snapdragon 768G e connettività 5G

Questo, etichettato come Redmi K30 5G “Speed Edition”, avrà molte cose in comune con i suoi fratelli a parte un piccolo dettaglio: il processore. Infatti, a differenza dei modelli citati in apertura dell’articolo, Redmi pare abbia in serbo una piccola sorpresa per i propri utenti. Da quel che possiamo notare dall’immagine teaser qui in basso, Redmi ha stretto una partnership con il rivenditore JD.com per quanto riguarda la futura commercializzazione del terminale.

Come viene scoperto dai colleghi di XDA, controllando le specifiche tecniche di Redmi K30 5G “Speed Edition” sull’applicazione mobile di JD, è possibile notare la presenza di un inedito processore di Qualcomm. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini qui presenti in galleria, è ben visibile il rimando al SoC Qualcomm Snapdragon 768G.

Ad oggi il colosso statunitense non ha ancora svelato tale SoC, pertanto, sempre che non si tratti di un errore di battitura nella compilazione della scheda tecnica, sembra proprio che Redmi abbia inavvertitamente svelato in anticipo un nuovo SoC di Qualcomm.

È molto probabile che questo processore sia una versione potenziata del SoC Snapdragon 765G presente su Redmi K30 5G, ma a questo punto non ci resta che attendere il prossimo 11 maggio per scoprire in dettaglio le caratteristiche complete del nuovo smartphone dell’azienda cinese, oltre ai 6 GB di RAM e i 128 GB di storage.

In copertina Redmi K30 Pro