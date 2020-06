A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, Redmi 9 – il nuovo modello economico del brand nato da una costola di Xiaomi – fa già capolino in Europa, più precisamente in Spagna, dove si presenta con il classico ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche tecniche di Redmi 9

Sebbene si tratti chiaramente di uno smartphone economico, la dotazione tecnica di Redmi 9 è di tutto rispetto, anche e soprattutto in ragione dei prezzi di listino a cui viene proposto.

Per dettagli più approfonditi sulle caratteristiche tecniche vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

REDMI 9: PREZZO, CARATTERISTICHE, USCITA E NOTIZIE

Qui ci limitiamo ad un riassunto della sua scheda tecnica.

Scheda tecnica di Redmi 9

Display LCD FullHD+ (2340×1080 pixel) da 6,53 pollici in 19,5:9 con Gorilla Glass 3 e 400 nit

SoC MediaTek Helio G80 a 12 nm con CPU octa core e GPU Mali-G52

3/4 GB di RAM LPDDR4x

32/64 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile tramite microSD

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0 a 18 W (caricabatterie da 10 W)

Quattro fotocamere posteriori con: sensore principale da 13 megapixel (f/2/2), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4).

Fotocamera anteriore da 8 megapixel (f/2.0)

Connettività 4G/LTE. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, IR Blaster, porta jack audio da 3,5 mm, NFC.

Sensore di impronte digitali posteriore

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Colori Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green

Dimensioni 163,32 × 77,01 × 9,1 mm

Peso 198 g

Prezzi e disponibilità di Redmi 9

Redmi 9, come comunicato da Xiaomi Spagna sarà disponibile dal 18 giugno al prezzo di 149 euro per il taglio di memoria da 3-32 GB e 179 euro per quello da 4-64 GB, ma dal 15 al 17 giugno i due tagli di memoria saranno scontati rispettivamente a 139 euro e 169 euro.

Cosa pensate del nuovo smartphone economico di Redmi? State aspettando il suo arrivo sul mercato italiano? Fatecelo sapere nel box dei commenti qui sotto.

