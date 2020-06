Anche se Redmi non ha tenuto un evento ufficiale di presentazione, che potrebbe essere in programma per i prossimi giorni, è già ufficialmente sul mercato Redmi 9, il nuovo entry level del brand cinese, anche se le specifiche tecniche sono di fascia superiore.

Difficile infatti parlare di un entry level quando abbiamo uno schermo FullHD+ e 4 GB di RAM, caratteristiche che di solito troviamo in prodotti più costosi. Scopriamo dunque tutto quello che c’è da sapere su Redmi 9.

Specifiche tecniche di Redmi 9

Anche Redmi 9, come i fratelli maggiori della serie Redmi Note, utilizza uno schermo di grandi dimensioni. Abbiamo infatti un pannello FullHD+ (1080 x 240 pixel) da 6,53 pollici, decisamente grande per un entry level. Sotto alla scocca, delle cui particolarità parleremo nel prossimo paragrafo, troviamo un chipset MediaTek Helio G80, con CPU octa core a 2 GHz e GPU ARM Mali-G52 MC2.

Due i tagli di memoria 3-32 GB e 4-64 GB, entrambi espandibili con microSD tramite uno slot dedicato aggiuntivo ai due per le SIM. Ricco il comparto fotografico, con quattro fotocamere posteriori e una frontale, inserita in un piccolo notch a goccia.

La fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 13 megapixel (f/2/2), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4). Frontalmente invece trova posto un sensore da 8 megapixel per i selfie.

Niente male anche la connettività, con 4G/LTE. WiFi, Bluetooth 5.0, GPS e IR Blaster, ai quali si aggiunge una presa da 3,5 mm per le cuffie. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh e può essere ricaricata attraverso una porta USB Type-C, con una potenza massima di 18 watt.

Da segnalare infine la possibilità di sbloccare lo smartphone col volto, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che dovrebbe garantire una maggiore sicurezza, e la presenza di un tradizionale lettore di impronte digitali collocato sul retro dello smartphone.

Design di Redmi 9

Se il frontale di Redmi 9 è decisamente anonimo, con un design che non ha alcun elemento innovativo, la parte posteriore riserva sicuramente maggiori soddisfazioni. La fotocamera posteriore è posta al centro della cover, con tre sensori che sovrastano il lettore di impronte.

Il quarto sensore (la lente macro) è posizionato in un piccolo elemento verticale che include anche il flash LED. Il tutto è messo in risalto da una decorazione circolare, con una finitura particolare della cover posteriore, pensata per non trattenere le impronte digitali.

Le dimensioni sono ovviamente importanti, vista la diagonale dello schermo: 163,32 x 77,01 x 9,1 mm per un peso di 198 grammi. L’ergonomia è chiaramente condizionata da questi dati, ma a quanto pare gli smartphone compatti sono un ricordo del passato, o quasi.

Software di Redmi 9

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il software: Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata MIUI 11, che sarà aggiornata nel corso dei prossimi mesi a MIUI 12. Le funzioni sono quelle che già conosciamo, con l’intelligenza artificiale che assiste la fotocamera, anche quella frontale per lo sblocco col volto.

Prezzi e disponibilità di Redmi 9

Redmi 9 è disponibile in tre colorazioni, grigio, verde e viola. La versione 3-32 GB è in vendita nelle Filippine all’equivalente di 125 euro, mentre per il modello 4-64 GB servono 135 euro, davvero niente male per la scheda tecnica proposta.