Dopo lo sbarco italiano di Realme 6 Pro, c’è un altro smartphone del colosso asiatico ad arrivare oggi sul suolo europeo. Si tratta di Realme X50 Pro 5G, che mantiene le promesse e si presenta oggi in Europa a un prezzo molto competitivo: a partire da 599,90 euro.

Realme X50 Pro 5G arriva oggi in Europa

Per chi non lo conoscesse, Realme X50 Pro 5G è uno smartphone Android ufficializzato a fine febbraio. Vanta un rapporto qualità-prezzo piuttosto elevato, basti pensare che dispone di uno schermo Super AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione FullHD+ a 90 Hz che nasconde un lettore di impronte integrato e un chipset come Qualcomm Snapdragon 865.

Ricco anche il comparto fotografico di Realme X50 Pro 5G, che vanta una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel affiancata a una grandangolare da 8, un teleobiettivo con zoom 2x da 13 e un sensore di profondità da 2; oltre alle due fotocamere frontali: da 32 la principale e da 8 la grandangolare.

E a completare il quadro una ricca dotazione completa di modem 5G X55, una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 65 watt e la Realme UI 1.0, interfaccia grafica basata su Android 10, che vi abbiamo raccontato nel video in fondo.

Questo è Realme X50 Pro 5G, uno smartphone che arriva oggi in Europa 599,90 euro nella versione 8 – 128 GB. Si sale a 669,90 euro per la versione con 256 GB di memoria interna e a 749,90 euro per la più ricca 12 – 256 GB.

Mancano al momento le informazioni sull’effettiva disponibilità italiana, ma vi faremo sapere non appena possibile.