Ci sono buone notizie per gli amanti del brand Realme in attesa di mettere le mani sulle ultime novità dell’azienda cinese. In queste ore Realme 6 Pro, fresco fresco di annuncio assieme al fratello Realme 6, è finalmente disponibile all’acquisto su Amazon a 349 euro.

Realme 6 Pro sbarca su Amazon a 349 euro

Il modello attualmente disponibile su Amazon è quello con la colorazione Lightning Red, con la versione Lightning Blu attesa già nelle prossime ore. Realme 6 Pro presenta un bel pannello LCD a risoluzione Full HD+ da 6,6 pollici con refresh rate a 90 Hz e doppia fotocamera punch hole con sensore da 16 e 8 MP.

Sul retro troviamo invece un sistema con quattro sensori a semaforo composti da una lente principale da 64 MP, una lente grandangolare da 8 MP, una lente telescopia da 12 MP ed una lente da 2 MP per i ritratti in bianco e nero.

Il terminale è animato da un processore Snapdragon 720G con 8 GB di RAM, 128 GB UFS 2.1, batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 30 W e Android 10 con Realme UI.

