Presentati all’inizio di marzo, Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro sono due degli smartphone più interessanti tra quello lanciato in questa prima parte del 2020 e il loro esordio in Europa è ormai imminente: i due device, infatti, saranno disponibili nel Vecchio Continente a partire da venerdì 8 maggio 2020.

Ricordiamo che tra i puni di forza di questi device troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 865, un display OLED da 6,67 pollici (modello base) o 7,1 pollici (variante Pro), 8 o 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (sensore primario da 64 megapixel, ultra wide da 13 megapixel e di profondità da 5 megapixel), una fotocamera frontale da 20 megapixel e una batteria da 4.720 mAh (modello base) o 5.000 mAh (variante Pro).

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità vi rimandiamo al sito del produttore.

Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro sono in arrivo in Italia

E sempre a proposito di smartphone in arrivo, il 12 maggio saranno presentati in Italia Realme X50 Pro 5G e Realme 6 Pro.

L’appuntamento è in programma per le ore 10 e potrà essere seguito in diretta streaming sui canali ufficiali su Facebook e YouTube di Realme Italia.

Ricordiamo che tra le principali feature di Realme X50 Pro 5G troviamo un display Super AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865 5G e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel.

Tra i punti di forza di Realme 6 Pro troviamo invece un display LCD da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 720G e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario da 64 megapixel.