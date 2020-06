In questi minuti Samsung ha illustrato nel dettaglio il contenuto delle sue ultime patch di sicurezza mensili, la Security Maintenance Release (SMR) relativa al mese di giugno 2020, che nei giorni scorsi – per la verità, già da fine maggio – aveva già raggiunto numerosi modelli del produttore.

Negli ultimi tempi Samsung si è meritata molti complimenti per l’impegno dimostrato in materia di aggiornamenti software e per il supporto fornito tempestivamente non solo agli ultimi top di gamma, ma persino ai modelli meno recenti e meno costosi. Un chiaro esempio di ciò lo abbiamo sotto agli occhi: per l’ennesima volta, con le patch di sicurezza di questo mese, Samsung ha anticipato persino Google e, a meno di una settimana dall’inizio di giugno, sono già tanti i modelli del brand a disporre dell’ultimo update.

Senza ulteriori indugi andiamo a scoprire le novità dell’aggiornamento di sicurezza di Samsung per il mese di giugno 2020 e la lista completa dei modelli che lo riceveranno.

Le novità dell’aggiornamento di sicurezza di giugno di Samsung

Come al solito, l’aggiornamento di sicurezza di Samsung si compone di due parti: i fix rilasciati da Google in generale per il sistema operativo Android e i fix specifici di Samsung per i propri device.

Per quanto riguarda la prima parte, le patch di sicurezza di Google contengono tantissimi fix per le Common Vulnerabilities and Exposures (CVE). Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare la lista completa dei fix sul sito ufficiale di Samsung.

Dispositivi supportati

Lo stesso sito Samsung, alla sezione “Scope“, riporta l’elenco dei modelli del brand e i rispettivi piani di aggiornamento. Come potete vedere, d’ora in avanti Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+ non riceveranno più update mensili, bensì trimestrali.

Ecco l’elenco completo dei modelli che riceveranno le patch di sicurezza di giugno 2020 (molti le hanno già ricevute):

Non tutti i modelli con piano di rilascio trimestrale riceveranno le patch di sicurezza di giugno 2020, tra quelli che invece le riceveranno vale la pena citare Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A70, Samsung Galaxy A80. Samsung Galaxy M21 è fermo all’update di febbraio, dunque dovrebbe spettare anche a lui. In ogni caso non temete: come sempre, vi informeremo tempestivamente di ogni nuovo aggiornamento.

