Samsung ha già iniziato il rilascio delle nuove patch di sicurezza aggiornate al mese di giugno 2020 per i suoi smartphone top di gamma, Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra, e per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A50, Galaxy Note 8 e Galaxy Xcover Pro, che stanno infatti già ricevendo questo aggiornamento negli Stati Uniti, anticipando persino gli smartphone Google.

Novità per gli smartphone Samsung: patch di giugno

I nuovi firmaware G986U1UES1TE4, G986U1OYM1ATE o G986U1UESATE4 hanno un peso di 220 MB e non portano con sé ulteriori novità se non le patch di sicurezza rilasciate da Google agli OEM aggiornate al mese di giugno 2020. Samsung si dimostra ancora una volta molto attenta nei riguardi dei propri flagship e anche degli smartphone con qualche mese e anno sulle spalle, anche di fascia media, rilasciandole a tempo da record.

Non è ancora chiaro quando le nuove patch di sicurezza relative al mese di giugno arriveranno anche nelle versioni al di fuori degli Stati Uniti, ma con ogni probabilità si parla di giorni; se siete in possesso di un Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy A50, Galaxy Note 8 o Galaxy Xcover Pro non vi resta che andare nelle impostazioni del dispositivo e verificare che questo nuovo aggiornamento non sia già disponibile: in caso affermativo, fatecelo sapere con un commento qui sotto.