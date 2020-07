La macchina dei rumor e leak ha in serbo importanti novità per quanto riguarda diversi dispositivi di OnePlus, Samsung e Redmi attesi per i prossimi mesi.

OnePlus Nord atteso per il 21 luglio

OnePlus Nord, pochi giorni fa svelato quasi integralmente da un video ufficiale diffuso su Instagram, torna nuovamente sul nostro radar per via di una informazione piuttosto importante: la data di lancio. L’invito in AR per il lancio di OnePlus Nord diffuso da Amazon India rivela che il lancio del terminale dovrebbe cadere giorno 21 luglio 2020.

Inoltre, gli utenti che acquisteranno l’invito AR per il lancio di OnePlus Nord avranno la possibilità di vincere un premio del valore di 69,900 rupie indiane (circa 820 euro al cambio) che include lo smartphone, lo smart TV OnePlus TV Q1, buoni regalo e le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z.

Gli inviti saranno limiti e gli utenti potranno seguire l’evento di lancio in AR scannerizzando il codice QR con l’applicazione. Maggiori informazioni saranno presto disponibili sul sito nord.oneplus.com/nordar/, allo stato attuale non ancora online.

Samsung Galaxy Note 20 a fine agosto

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra rappresentano alcuni fra gli smartphone più importanti e attesi per la seconda metà del 2020. In queste ore si inizia a parlare molto della probabile data di lancio e del prezzo dei due terminali, soprattutto dopo che Samsung si è lasciato sfuggire il design del retro di Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Secondo alcune informazioni condivise su Twitter dal leaker @universeice, il prezzo della nuova generazione di smartphone Galaxy di fascia alta sarebbe pari a:

999 dollari (circa 882 euro) per Samsung Galaxy Note 20;

1299 dollari (circa 1147 euro) per Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Questi sono in parte simili a quelli di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa, sebbene quelli di Ice Universe siano leggermente più “economici”. Il leaker ha inoltre indicato il prossimo 5 agosto 2020 come data di presentazione e, secondo altre informazioni, Samsung potrebbe attivare il pre-ordine il giorno successivo con la commercializzazione a partire dal 21 agosto.

Assieme a Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, il 5 agosto dovrebbero essere presentati anche Samsung Galaxy Fold 2 e Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Il prossimo Galaxy M sarà migliore

Un nuovo rapporto che cita direttamente la strategia relativa al lancio della prossima serie di Samsung Galaxy M(x), dipinge Samsung come pronta a presentare smartphone migliori e più economici. Infatti, secondo quanto dichiarato dal vice presidente Samsung India, Asim Warsi, “faremo in modo che questi nuovi modelli siano basati su intuizioni del consumatore che racchiudano il tipo di potenti funzionalità che solo la serie “M” ha saputo rappresentare nel settore”.

La gamma Galaxy M ha avuto un enorme successo fra i giovani in India, soprattutto per via del design ricercato e della grande batteria presente al suo interno. La notizia circa la batteria da quasi 7000 mAh di Samsung Galaxy M41 dovrebbe rendere la prossima generazione ancora più appetibile.

Secondo alcune fonti i prossimi modelli dovrebbero posizionarsi all’interno di un range di prezzi che varia da 10 mila a 20 mila rupie indiane, circa 120 – 230 euro al cambio.

Cos’è Samsung Galaxy Z Fold 2?

Samsung Galaxy Fold 2, la prossima generazione di dispositivo pieghevole che ha dato il via alla conquista da parte di Samsung di questa particolare categoria di prodotti, potrebbe arrivare sul mercato con un altro nome, Samsung Galaxy Z Fold 2, facendo gravitare il nuovo prodotto sotto l’ombrello dei dispositivi “Galaxy Z”.

La nascita di prodotti “Z” di Samsung era stata scelta dal colosso sud coreano per via della “facilità con cui trasmette l’idea di dispositivi pieghevoli“. L’arrivo di Samsung Galaxy Z Fold 2 potrebbe anche dipendere dalla presenza del tanto atteso display pieghevole in vetro piuttosto che in plastica come quello di Samsung Galaxy Fold, di cui Samsung Galaxy Z Flip è ad oggi l’unico terminale Samsung a farne utilizzo.

Redmi K40 nel Q4 con Snapdragon 775

Digital Chat Station torna su Weibo per svelare le ultime novità circa Redmi K40, il successore del popolare e apprezzato Redmi K30. Secondo il leaker lo smartphone dovrebbe essere presentato durante il Q4 2020 con processore Qualcomm Snapdragon 775.

Dal post il leaker fa inoltre riferimento anche al modello Redmi K40 Pro, il cui lancio sarebbe atteso invece per il primo quarto del 2021 con processore Qualcomm Snapdragon 875.