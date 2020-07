Samsung Galaxy Note 20 Ultra è ormai stato svelato da un grossolano errore di Samsung, almeno per quanto riguarda la facciata posteriore e la colorazione rame, ma non è ancora chiaro quando e a che prezzo la serie Samsung Galaxy Note 20 verrà svelata. Stesso si può dire anche per Samsung Galaxy Fold 2, l’atteso foldable di seconda generazione chiamato a mandare in pensione il coraggioso Samsung Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1500 euro

Secondo diverse informazioni raccolte e pubblicate dai colleghi di Tech Maniac, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra dovrebbero essere presentati il prossimo 5 agosto in un evento Samsung Unpacked online, con l’inizio delle spedizioni previsto per il 27 agosto.

Il prezzo dei due top di gamma dovrebbe far strabuzzare gli occhi fuori dalle orbite: si parla infatti di 1249 euro per Samsung Galaxy Note 20 e 1499 euro per Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Sebbene i prezzi nei vari paesi europei potrebbero variare per via delle diverse tassazioni, è lecito attendersi un incremento dei prezzi rispetto la passata generazione.

Più di 2000 euro per Galaxy Fold 2

Le cose non migliorano per quanto riguarda Samsung Galaxy Fold 2, nemmeno per sbaglio. Sempre secondo un leak proveniente da un fonte attendibile, il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe sbarcare in Grecia a 2199 euro. Lo smartphone viene commercializzato in Italia a 2050 euro con le cuffie Samsung Galaxy Buds incluse, e forse Samsung potrebbe incrementare il prezzo di listino affiancando ad esso il modello Samsung Galaxy Buds+.

Ripetiamo ancora una volta che si tratta di un listino prezzi che non può essere confermato, pertanto prendete questi prezzi con la giusta diffidenza che si deve ad ogni tipo di rumor.

Che ne pensate di questi prezzi? Secondo voi a quanto verranno venduti gli smartphone in Italia? Discutiamone nei commenti qui in basso!