Se stavate iniziando a temere per il destino di Samsung Galaxy M41, potete stare tranquilli: a quanto pare, il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore sud-coreano alla fine esisterà e potrà anche contare su una batteria “da tablet”.

Il mese scorso si era vociferato di una presunta cancellazione di Samsung Galaxy M41, ma la notizia di oggi sembra smentire quel rumor: un nuovo membro della serie Galaxy M è stato certificato in Cina e proprio dalla certificazione emerge un dato sorprendente, ovvero quello relativo alla capacità della batteria.

Come potete vedere dall’immagine riportata qui di seguito, infatti, il presunto Samsung Galaxy M41 dovrebbe disporre di una batteria da ben 6.800 mAh. Dal momento che si parla di typical capacity, è assai probabile che il produttore scriverà un bel 7.000 mAh nella scheda tecnica ufficiale del device.

Insomma, Samsung Galaxy M41 sarebbe a tutti gli effetti un battery phone. Si tratta di un dato a tutti gli effetti da tablet. Tanto per rimanere in casa del brand sudcoreano, basti pensare che Samsung Galaxy Tab S6 Lite e il modello dello scorso anno Samsung Galaxy Tab S5e dispongono di batterie da 7.040 mAh, ma in quel caso parliamo di tablet con display da 10 pollici, non di uno smartphone da portare (si spera) in tasca.

Il rovescio della medaglia potrebbe essere rappresentato dai tempi di ricarica: dal momento che parliamo di uno smartphone abbastanza economico, difficilmente Samsung lo doterà di una tecnologia di ricarica più veloce di 15/18 W.

Naturalmente queste sono semplici indiscrezioni, per il momento non si può escludere che Samsung Galaxy M41 sia stato effettivamente cancellato e che questa batteria enorme appartenga in realtà al più chiacchierato Samsung Galaxy M51.

Vi sorprende un dato del genere? Comprereste questo smartphone anche solo per la sua batteria? Ditecelo nel box dei commenti.