La settimana scorsa vi avevamo mostrato un particolare smartphone LG munito di display a rotazione orizzontale. Questo dispositivo, un po’ come alcuni famosi telefoni dell’era pre-smartphone, sarebbe caratterizzato da un meccanismo in grado di permettere all’utente di utilizzare una struttura “Dual Screen” con un display secondario supplementare.

LG “Wing” monta un display orizzontale

Un nuovo rumor fa riferimento a questo terminale che, secondo alcune fonti, dovrebbe essere etichettato con il nome in codice “Wing“. Questo, come potete notare dall’immagine presente qui in basso, presenta una particolare forma a “T” con un display orizzontale secondario da 4 pollici a fare da coro a quello inferiore.

Lo smartphone dovrebbe essere basato su un processore Qualcomm Snapdragon Serie 7 – magari Qualcomm Snapdragon 768G fresco fresco di annuncio? – con sensore fotografico principale da 64 MP. L’idea alla base di questo particolare dispositivo sarebbe quella di permettere all’utente di portare a termine alcuni task in maniera più semplice.

Il display da 4 pollici, affiancato a quello principale da 6,1″, potrebbe risultare ad esempio molto interessante durante l’editing di un video, una foto o magari lavorando ad un foglio Excel mentre si è impegnati in una chiamata video con un collega. LG dovrebbe lanciare “Wing” entro la seconda metà del 2020 ad un prezzo non ancora noto.

Che ne pensate di questo design? Acquistereste mai un prodotto di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.