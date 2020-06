OnePlus Fotocamera 4.0.267 porta diverse novità a bordo di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: l’aggiornamento dell’app fotografica, introdotto con l’update a OxygenOS 10.5.8 o 10.5.10, integra altro oltre a quello mostrato dal changelog. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa forse ci aspetta in futuro grazie al teardown dell’APK.

Novità OnePlus Fotocamera 4.0.267 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro stanno ricevendo in questi giorni l’aggiornamento a OxygenOS 10.5.8 e 10.5.10, che include qualche novità interessante per l’app OnePlus Fotocamera e il comparto fotografico in generale. Come abbiamo anticipato, introduce il codec H.265 HEVC per ridurre il peso delle registrazioni senza compromettere la qualità e la funzione “auto ultra-wide-angle lens” per migliorare la qualità delle foto grandangolari, ottimizzando al contempo l’animazione di scatto e l’esperienza d’uso in generale.

Il changelog ufficiale non menziona però un’altra interessante novità della OnePlus Fotocamera 4.0.267, l’ultima versione attualmente disponibile. Si tratta di un inedito set di filtri per i video, accessibile premendo sull’apposita icona in alto a destra: possiamo trovare Vivid, Night, Vintage, B&W e Yummy, tutti utilizzabili per rendere più originali le vostre registrazioni a patto che non vi spingiate fino alla risoluzione 4K a 60 fps.

Il teardown dell’APK di OnePlus Fotocamera 4.0.267 permette di scovare anche una novità che potrebbe essere introdotta in futuro. Si tratta del toggle per la funzione “Smart Scene Enhancement“, che potrà probabilmente essere attivata e disattivata a piacimento: la funzione in sé è infatti già disponibile, ma in modo “invisibile” per gli utenti, che non sanno quando risulta attiva o meno.

<string name=”settings_key_is_smart_scene_enhancement_enabled”>IsSmartSceneEnhancementEnabled</string>

<string name=”settings_smart_scene_enhancement_description”>Auto enhance image based on scene detection</string>

<string name=”settings_smart_scene_enhancement_title”>Smart scene enhancement</string>

<string name=”settings_smart_scene_enhancement_toast”>Scene enhancement icon will pop up when triggered</string>

Come aggiornare OnePlus Fotocamera

Se anche dopo l’aggiornamento di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro a OxygenOS 10.5.8 o 10.5.10 non doveste avere a bordo OnePlus Fotocamera 4.0.267, niente paura: basta che seguiate il link qui sotto per scaricare in sicurezza l’update e godervi i nuovi filtri per i video.

