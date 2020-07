Finalmente arriva la conferma che tutti i fan del brand OnePlus stavano aspettando da tempo: OnePlus Buds arriveranno il 21 luglio.

OnePlus Buds in arrivo il 21 luglio

Il primo paio di cuffie true wireless del colosso cinese verrà svelato lo stesso giorno in cui OnePlus Nord vedrà la luce del sole, durante un evento AR che gli utenti potranno seguire dal proprio smartphone scaricando l’applicazione OnePlus Nord AR su Play Store e su App Store.

“Con le nuove OnePlus Buds, stiamo ampliando ulteriormente il nostro portfolio di prodotti che offrono ai nostri utenti una burdenless experience – ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. I nostri utenti cercano la giusta combinazione tra grande qualità del suono, connettività fluida e senza interruzioni e una facile user experience. Questo è esattamente ciò che le OnePlus Buds offriranno“.

Nel mentre una foto leak del prototipo ci permette di scoprire il probabile design di OnePlus Buds, di cui sappiamo essere progettate per offrire una riproduzione audio di qualità anche durante il movimento. Dalla immagine è possibile notare un design delle cuffie simile a quello delle prime due generazioni di Apple AirPods, mentre la custodia di ricarica sembra prendere qualche da quella di Google Pixel Buds 2.

OPPO pronto a svelare la ricarica a 125 W

Se IQOO ha in mente di portare al più presto la ricarica rapida a 120 W, di certo non possiamo dire che OPPO se ne sta alla finestra a guardare impassibile i passi in avanti fatti dai suoi competitor. In queste ore la compagnia cinese si affida al proprio account Twitter per lanciare un teaser circa l’arrivo della tecnologia in grado di consentire la ricarica rapida a 125 W per il giorno 15 luglio.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

OPPO è già nota sul mercato per via della tecnologia SuperVOOC dove, su OPPO Find X2 Pro, permette di ricaricare la batteria da 4260 mAh in appena 40 minuti. In questo caso parliamo della ricarica rapida a 65 W, pertanto siamo portai a credere che la versione a 125 W sarà in grado di caricare batterie della stessa dimensione in una manciata di minuti.

Ovviamente ci aspettiamo che la ricarica rapida da 125 W sarà accompagnata da un particolare sistema di dissipazione del calore, il principale nemico della longevità delle batterie.