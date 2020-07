OnePlus Nord sarà presentato il prossimo 21 luglio con un particolare evento in Realtà Aumentata. Il nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese ha dunque una data di lancio ufficiale, anche se già ieri la divisione indiana ha anticipato i tempi.

OnePlus Nord sarà presentato il 21 luglio

OnePlus Nord, che costituisce il primo dispositivo della nuova linea di smartphone, sarà presentato tra due settimane esatte, ossia il 21 luglio 2020, alle ore 16:00. La casa cinese, complice l’emergenza COVID-19, ha pensato a qualcosa di diverso dal solito per il debutto, che vedrà il primo lancio di smartphone al mondo in Realtà Aumentata (AR). Grazie all’uso di quest’ultima sarà possibile mostrare OnePlus Nord in un modo senza precedenti, consentendo agli utenti di “sperimentare” il prodotto direttamente dalle proprie case in totale sicurezza.

“OnePlus Nord rappresenta un nuovo inizio per OnePlus, dandoci l’opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Paul Yu, Head of OnePlus Nord. “Per questo lancio vogliamo rendere tutti protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel comfort del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l’esperienza OnePlus ancora più accessibile agli utenti.”

OnePlus sta puntando molto sul nuovo prodotto di fascia media, come dimostra anche la campagna pubblicitaria con tanto di serie di documentari “New Beginnings“, che potete trovare sui canali social dedicati a OnePlus Nord. Nell’attesa del lancio possiamo dare un’occhiata alle ultime indicazioni, che suggeriscono la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 MP, uno da 5 MP per le macro e uno da 2 MP per la profondità.

Come seguire il lancio di OnePlus Nord in Realtà Aumentata

Il lancio di OnePlus Nord in Realtà Aumentata sarà disponibile tramite l’app Nord Launch, che potete già trovare gratuitamente su Google Play Store e App Store. Una volta aperta quest’ultima sarà sufficiente seguire le istruzioni per impostare il vostro avatar e avviare l’esperienza in AR. Naturalmente sarà necessario disporre di una buona connessione Internet per riuscire a godersi la presentazione nel modo migliore.