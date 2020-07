Durante un evento ufficiale, IQOO ha presentato ufficialmente il primo sistema di ricarica rapida a 120 W, diventando così la prima fra queste aziende ad offrire una soluzione di ricarica senza precedenti. Secondo le poche informazioni rilasciate durante l’evento di presentazione del sistema di ricarica a 120 W, IQOO ha svelato che la soluzione proprietaria è in grado di ricaricare uno smartphone con batteria da 4000 mAh in appena 15 minuti.

IQOO svela la ricarica rapida a 120 W

Inoltre, chi avesse necessità di arrivare almeno al 50% di autonomia per poter continuare ad utilizzare lo smartphone per diverse ore, dovrà mettere lo smartphone in carica per meno di 5 minuti. Il Product Manager di IQOO ha svelato che la batteria da 4000 mAh integrata all’interno di questo smartphone utilizza un sistema di cella 6C, ognuna delle quali da 2000 mAh che si ricaricano ad una tensione pari a 5V/12A (60 W) arrivando così a 120 W.

Sono ovviamente state inserite alcune soluzioni proprietarie per quanto riguarda la sicurezza del sistema di ricarica della batteria, soprattutto per quanto concerne la gestione dell’evidente calore che si potrebbe sviluppare durante una ricarica a questo voltaggio.

Infatti, lo smartphone (non ancora noto) con supporto alla ricarica a 120 W di IQOO sarà munito del sistema di raffreddamento proprietario “super VC”; secondo il leaker Digital Chat Station questo particolare device sarebbe già in fase di produzione di massa con debutto atteso per il prossimo mese. Non è ancora chiaro quale potrebbe essere il terminale in questione, ma alcuni credono si tratti del modello IQOO Pro 3 5G con Qualcomm Snapdragon 865+.

Che ne pensate di questa novità di IQOO? Secondo voi è sicuro ricaricare la batteria di uno smartphone a questa tensione? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.