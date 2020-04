A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, per OnePlus 8 Pro è già arrivato il momento di essere fatto a pezzi in un video.

Così come avviene per gli smartphone più desiderati, anche il nuovo modello di punta di OnePlus è finito nelle mani di JerryRigEverything, che non ha perso l’occasione di disassemblare il device, mostrandoci come gli ingegneri del produttore cinese abbiano sistemato le sue varie componenti (dopo avere già messo a dura prova la sua scocca).

Il video di disassemblaggio di OnePlus 8 Pro

Se siete curiosi di scoprire cosa si trovi all’interno del nuovo top di gamma di OnePlus, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare il seguente video:

Ricordiamo che tra le principali feature di OnePlus 8 Pro troviamo un display Fluid AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate dinamico fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865 e modem Snapdragon X55 per la connettività 5G, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna, certificazione IP68 contro polvere e liquidi, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, grandangolare da 48 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel e Color Filter Camera da 5 megapixel), una fotocamera frontale da 16 megapixel, altoparlanti stereo, una batteria da 4.510 mAh (con ricarica rapida a 30 W) e Android 10 con interfaccia OxygenOS.