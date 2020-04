A poche ore dalla presentazione di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, annunciati con un evento online dalla compagnia cinese, arriva il video relativo al durability test, la consueta serie di maltrattamenti a cui lo YouTuber JerryRigEverything sottopone i nuovi smartphone che arrivano sul mercato.

Negli ultimi mesi sono stati davvero pochi gli smartphone che hanno deluso e OnePlus 8 Pro non è tra questi. nessuna sorpresa per quanto riguarda il vetro frontale, in linea con lo standard attuale e lo stesso vale per il vetro posteriore, caratterizzato da una finitura opaca ma egualmente resistente.

Il frame in alluminio mostrerà i segni del tempo, a meno che non lo trattiate con riguardo, ma per il resto il nuovo flagship cinese sembra resistere senza particolari difficoltà alle torture subite. Certo, il display rimane danneggiato dall’esposizione al fuoco, ma è una caratteristica comune dei display OLED.

Nessun problema nemmeno dal bend test, che viene passato senza scricchiolii o cedimenti degni di nota. Si conferma dunque l’ottima qualità costruttiva denotata nei modelli precedenti, che permette a OnePlus di raccogliere consensi sia dai propri fan più fedeli sia dai nuovi utenti.

Vi lasciamo dunque al video e, subito dopo, alla nostra recensione di OnePlus 8, il più piccolo ed economico dei due flagship presentati oggi.

Leggi anche: Recensione OnePlus 8