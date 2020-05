Huawei MatePad Pro è disponibile in Italia da oggi, dopo poco più di due mesi dall’annuncio per il nostro Paese. Il nuovo tablet del produttore cinese è acquistabile attraverso diversi canali di vendita e, fino al 31 maggio 2020, con due regali davvero niente male.

Huawei MatePad Pro disponibile in Italia

Abbiamo iniziato a conoscere Huawei MatePad Pro lo scorso novembre, durante la presentazione cinese. Per rinfrescarvi la memoria riepiloghiamo alcune caratteristiche tecniche chiave del nuovo tablet, “filtrandole” per la versione italiana:

display 16:10 IPS WQXGA (2560 x 1600 pixel) da 10,8 pollici con DCI-P3 e bordi sottili (90% di screen to body);

SoC HiSilicon Kirin 990 da 7 nm con CPU octa core a 2,86 GHz e GPU ARM Mali-G76;

6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 3.0, espandibile con NM Card fino a 256 GB;

fotocamera posteriore da 13 MP (apertura f/1.8, autofocus e flash), fotocamera frontale da 8 MP (apertura f/2.0, FF);

connettività 4G LTE, WiFi 802.11 dual band, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C;

quattro speaker collocati ai 4 angoli, con ottimizzazione Harman Kardon e supporto a Histen 6.0;

batteria da 7250 mAh con ricarica rapida a 40 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa a 7,5 W;

Android 10 con EMUI 10.0.1;

dimensioni di 246 x 159 x 7,2 mm, peso di 460 grammi.

Huawei ha voluto curare diversi aspetti del software per rendere MatePad Pro un prodotto ideale per qualsiasi tipo di utilizzo, anche professionale. A bordo troviamo infatti Huawei App Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration. Queste ultime permettono di lavorare, leggere documenti, rispondere a messaggi e non solo senza dover interrompere il lavoro: sono supportate fino a otto applicazioni o processi aperti contemporaneamente, senza impattare le prestazioni.

Con Huawei M-Pencil è possibile sfruttare 4096 livelli di sensibilità alla pressione per scrivere o disegnare in modo naturale preciso, mentre con la Smart Magnetic Keyboard scrivere diventa decisamente più comodo, anche grazie al tasto Shift che permette di richiamare rapidamente Huawei Share: entrambi gli accessori si collegano facilmente tramite Bluetooth.

Huawei MatePad Pro in Italia: prezzo e regali

Huawei MatePad Pro è disponibile in Italia nelle colorazioni Midnight Grey o Forest Green presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it e le principali catene di elettronica al prezzo consigliato di 549,90 euro. L’unica configurazione in vendita, come avrete già notato dalle specifiche, è quella da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

In occasione del lancio in Italia, la casa cinese ha pensato a una particolare promozione: fino al 31 maggio gli acquirenti di Huawei MatePad Pro riceveranno inclusi nel prezzo Huawei M-Pencil (listino di 99 euro) e Smart Magnetic Keyboard (listino di 129,90 euro). Con l’acquisto presso i canali Huawei i regali saranno forniti contestualmente al prodotto, per gli altri rivenditori sarà necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 14 giugno.

