Huawei Mate 30 Pro è stato uno dei re della classifica dei migliori smartphone di DxOMark per via dei suoi ottimi sensori. In queste ore i colleghi di DxOMark prendono nuovamente in mano il terminale di Huawei, questa volta la variante 5G, per valutare le qualità della fotocamera frontale. Il risultato di questa valutazione non è dei migliori ed infatti il punteggio complessivo raggiunto dal top di gamma si ferma appena ad 84, il che lo pone in diciassettesima posizione e di poco sopra a Xiaomi Mi MIX 3.

La fotocamera frontale non brilla

La particolarità di questo punteggio risiede nella grande differenza raggiunta da Huawei Mate 30 Pro classico, senza connettività 5G, che è molto più in alto con un punteggio di 93. La differenza di punteggio fra i due riguarda la componente software relativa agli effetti di miglioramento della qualità degli scatti, dove Huawei Mate 30 Pro 5G è più prono a mostrare qualche problema di troppo in ambienti ad alto contrasto.

Il sensore frontale è in grado di offrire una qualità di scatti piuttosto soddisfacente, sebbene la gamma dinamica sia stranamente limitata. Da migliorare anche la saturazione sebbene il bilanciamento del bianco resti impeccabile, così come la fedeltà dei colori.

In ambienti bui o con scarsa luminosità la fotocamera frontale da 32 MP offre selfie di qualità piuttosto decente, sebbene sia molto spesso visibile un leggerlo shift dei colori verso il giallo. L’effetto sfocato è piuttosto soddisfacente in quasi tutti i contesti, dove è visibile una leggera perdita di qualità attorno ai capelli.

Bene anche la componente video, forse leggermente migliore della parte fotografica, dove l’esposizione risulta essere piuttosto accurata. L’unica pecca del sensore a lunghezza focale fissa riguarda la perdita di dettaglio dei volti lontani dal sensore; questi tendono a perdere di dettaglio diventando piuttosto sfocati.

In conclusione il sensore frontale di Huawei Mate 30 Pro 5G si comporta bene in quasi tutte le condizioni, ma non offre una particolare qualità generale degli scatti o dei video. La modalità bokeh è presente ma mostra limiti ben visibili per via del sensore con lunghezza focale fissa.

