Huawei Band notifications è una interessante applicazione Android che ha come scopo quello di correggere i problemi circa le notifiche in arrivo sul proprio wearable di Huawei. Infatti, come viene direttamente indicato dallo sviluppatore nella descrizione ufficiale dell’applicazione, tramite Huawei Band notifications è possibile ricevere correttamente le notifiche in arrivo da WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Gmail, Facebook, Instagram, e tante altre sui seguenti wearable: Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, HONOR Band 3, HONOR Band 4, HONOR Band 5, Huawei Watch, Huawei Watch GT, Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e.

Novità Huawei Band notifications

Con l’update alla versione 0.1.0.2 di Huawei Band notifications, lo sviluppatore va a correggere un particolare bug che non permetteva la visualizzazione corretta dei nomi dei mittenti nei messaggi di gruppo. Infatti, prima dell’arrivo di questo preciso update, i nomi dei mittenti venivano troncati obbligando così l’utente a controllare il dettaglio della notifica direttamente sul proprio smartphone.

Vi ricordiamo che per utilizzare l’applicazione bisogna installare Huawei Health, entrare nelle impostazioni del bracciale e da lì selezionare la voce “notifiche” e abilitare Huawei Band notifications. Inoltre, l’applicazione è ancora in fase di beta testing pertanto è possibile incappare in qualche bug di tanto in tanto.

Come aggiornare Huawei Band notifications

L’aggiornamento 0.1.0.2 di Huawei Band notifications è già disponibile su Google Play Store al badge qui in basso.