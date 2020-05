Google Maps ha appena annunciato di aver introdotto alcune funzioni utili per cercare facilmente gli alberghi COVID-19 per il personale sanitario, che presenta dell’altro: la funzione “Luoghi accessibili” che consente di sapere se un determinato sito è accessibile alle persone in sedia a rotelle.

Come funziona “Luoghi accessibili” di Google Maps

In occasione della giornata di sensibilizzazione sull’accessibilità globale (GAAS) che ricorre proprio oggi, 21 maggio, Google ha introdotto varie novità sul tema. Fra queste c’è la funzione accennata, che consente di evidenziare i luoghi accessibili alle persone in sedia a rotelle.

Per far questo Google Maps mostra l’icona di una sedia a rotelle nella descrizione dei luoghi che ne permettono l’accesso, informazioni che possono essere aggiunte dagli utenti stessi attraverso delle opzioni apposite.

Queste sono alcune delle domande di “Luoghi accessibili” a cui è possibile rispondere, quindi consultare:

C’è un ingresso accessibile con sedia a rotelle?

C’è un bagno accessibile ai disabili?

Ci sono posti a sedere accessibili con sedia a rotelle?

C’è un parcheggio accessibile ai disabili?

C’è un ascensore accessibile con sedia a rotelle?

Come comunicato da Google, questo è solo l’inizio per poter costruire una mappa e un servizio migliore, più utile per tutti, tuttavia disponibile al momento esclusivamente agli utenti di Google Maps negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone e nel Regno Unito (con il supporto per altri Paesi in arrivo).

