Negli ultimi giorni il team di Google Maps ha aggiornato l’interfaccia di condivisione della posizione, introducendo un design più moderno ed accattivante, il tutto con un nuovo pulsante di azione fluttuante e informazioni più dettagliate.

Questa nuova interfaccia si abbina meglio al cosiddetto aspetto “Material Design 2”, già utilizzato in altre parti di Google Maps: la barra blu in alto è scomparsa, sostituita da una bianca e i contatti e i collegamenti con la condivisione della posizione sono ora elencati con i relativi dettagli in un elenco ad espansione verticale nella parte inferiore.

A seguire la vecchia interfaccia (a sinistra) e quella nuova (a destra):

Anche l’aspetto della finestra di condivisione è leggermente diverso, come testimoniato dalle seguenti immagini (a sinistra la vecchia UI, a destra quella nuova):

Non manca, infine, una nuova finestra che spiega come funziona la condivisione della posizione:

La nuova versione di Google Maps può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store anche se tali novità potrebbero essere frutto di un aggiornamento lato server da parte di Google:

Google Maps e Ricerca aiuteranno le aziende ad affrontare la crisi

Restando in casa del colosso di Mountain View, con un post sul blog ufficiale il team di Google ha reso noto che sta implementando collegamenti di supporto per le aziende che pubblicano direttamente sui loro profili aziendali su Google.

Questa funzione, che sarà disponibile inizialmente per una serie di aziende in alcuni Paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda), consentirà ai commercianti di aggiungere un link di donazione, un link di gift card o entrambi al proprio profilo (visibile su Google Maps e sul motore di ricerca) e condividere un messaggio personale nel loro post per informare i clienti su come verranno utilizzati i fondi.

L’obiettivo di Google è quello di aiutare le aziend a trovare finanziamenti per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Coronavirus.