Google Foto e Google Duo sono fra le applicazioni di Google più coccolate e non ci sorprende affatto scoprire oggi che entrambe sono state arricchite di qualche nuova funzionalità con gli ultimi aggiornamenti in roll out.

Novità Google Foto 4.51

Google Foto si rifà leggermente il look con la nuova versione 4.51, disponibile al download dal Play Store e da APKMirror, e cambia un po’ la grafica e le funzioni della sezione Cestino. Adesso, infatti, il Cestino di Google Foto presenta nuova icone e nuovi elementi grafici ma soprattutto presenta una nuova funzionalità che mostra il tempo restante prima che le immagini siano cancellate in modo definitivo automaticamente (cosa che avviene, vi ricordiamo, dopo 60 giorni dalla cancellazione dalla galleria). Niente di grosso e stupefacente, ma sicuramente delle piccole aggiunte che faranno comodo in più occasioni.

Novità Google Duo 89

Google Duo, con la versione 89, che è disponibile al download dal Play Store e da APKMirror, aggiunge un piccolo avviso con cui ricorda a tutti i suoi utenti che le chiamate impiegano la crittografia end-to-end, per una maggiore sicurezza e privacy.