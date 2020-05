La versione 87 RC14 di Google Duo attiva alcune interessanti funzioni che abbiamo visto nelle scorse settimane in seguito ad alcuni annunci ufficiali e/o leak. Nello specifico, l’update attualmente in propagazione su Google Play Store vede l’arrivo della possibilità di essere contattati tramite indirizzo email e tanto altro.

Raggiungibilità via email su Google Duo

Sebbene il primo avvio di Google Duo ruoti ancora attorno il proprio numero di telefono, la nuova versione dell’applicazione di Google attiva la raggiungibilità via email. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini presenti qui in basso, un nuovo avviso indica che è possibile contattare un utente semplicemente conoscendo il suo indirizzo di posta elettronica.

Una volta avviata l’app, la lista di contatti presenti su Google Duo mostrerà l’indirizzo email di chi ha scelto la raggiungibilità via email oppure il numero telefonico; in alcuni casi è possibile scovare alcuni duplicati per gli utenti di cui si possiede sia il numero telefonico che l’indirizzo email.

La funzione attivata da Google permette così di raggiungere un numero ancora superiore di contatti semplicemente conoscendo l’indirizzo email, evitando così di fare affidamento solo sul numero di telefono personale. Volendo Google permette di disattivare la funzione tramite il pannello Impostazioni > Account nel caso in si volesse essere contattati tramite numero di telefono.

Ecco la modalità famiglia e i filtri

La modalità famiglia, annunciata ad inizio maggio, inizia ad essere disponibile per diversi utenti. Purtroppo in redazione essa non è ancora attiva su nessun terminale, ma i colleghi di AndroidPolice ci permettono di scoprirne i dettagli. Questi, in linea con quelli presentati da Google ad inizio mese, permettono di modificare l’interfaccia di Google Duo per renderla più semplice e facile da utilizzare.

Previous Next Fullscreen

La modalità famiglia permette di accedere ad alcuni effetti e alla possibilità di scrivere del testo sullo schermo direttamente con il proprio dito. Assieme alla modalità famiglia, Google Duo aggiunge anche una nuova serie di filtri da utilizzare per festeggiare eventi importanti come una laurea.

Le novità che abbiamo visto sono attualmente in rollout sul Play Store e possono essere scaricate tramite il badge qui in basso. Volendo, però, la versone 87 RC14 può essere scaricata tramite APK Mirror a patto di utilizzare APK Mirror Installer.