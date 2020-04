Mentre Google Meet diventa completamente gratuito per tutti gli utenti muniti di un account email @gmail, in queste settimane abbiamo notato enormi miglioramenti su Google Duo. La quarantena per il Coronavirus sta spingendo il team di Google a massimizzare lo sviluppo di feature molto importanti, come ad esempio la possibilità di inviare link di invito in modo da aggiungere rapidamente e facilmente altri utenti in chiamata.

Copiare e condividere link di invito

In queste ore, grazie all’ottimo lavoro del reverse engineering Jane Manchun Wong, scopriamo che Google sta potenziando la feature inserendo la possibilità di copiare e condividere il link di invito con altri gruppi di persone. Quindi, oltre a poter accedere all’interno di una chiamata Duo semplicemente tappando un link – il sistema permetterà di scoprire in anticipo la lista completa degli utenti presenti in chiamata e notificherà l’eventuale presenza di account bloccati -, gli utenti potranno anche condividere rapidamente il link con altri amici e/o parenti.

Allo stato attuale non è ancora chiaro quando Google deciderà di implementare la funzione appena vista su Google Duo, ma l’avanzamento dei lavori ci portano a credere che ben presto sarà finalmente possibile invitare facilmente più persone all’interno di una chiamata di Google Duo.