Nelle ultime settimane i vari servizi di chiamate video sono divenuti sempre più importanti per restare in contatto con amici e familiari che, a causa della pandemia di Coronavirus, non è possibile vedere di persona ed anche Google Duo ha visto crescere la propria popolarità.

Il team di Google con un post sul blog ufficiale ha deciso di soffermarsi sulle ultime feature introdotte per rendere Google Duo lo strumento ideale per avvicinare gli affetti più cari, come la Modalità Famiglia, che consente di fare scarabocchi sulle videochiamate per farli vedere a tutti e sorprenderli con effetti e maschere divertenti.

Basta avviare una videochiamata, toccare l’icona del menu e quindi selezionare Famiglia per iniziare:

Google Duo festeggia tutte le mamme

Inoltre da questa settimana nelle videochiamate saranno disponibili sia su Android che su iOS nuovi effetti speciali e maschere, incluso uno dedicato alla Festa della Mamma.

Infine, nelle prossime settimane sarà possibile effettuare chiamate di gruppo con Google Duo sul Web, iniziando come anteprima su Google Chrome, insieme a un nuovo layout che consente di vedere più persone contemporaneamente. Per semplificare la riunione, sarà anche possibile invitare a partecipare a una chiamata di gruppo chiunque abbia un account Google con un solo link.

L’applicazione per Android può essere scaricata dal Google Play Store: