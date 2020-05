All’entusiastica recensione del comparto fotografico di Huawei P40 Pro di DxOMark, in copertina e ancora in cima alla classifica, l’ammiraglia cinese si porta a casa nuove palme, sempre nella medesima categoria. Attraverso una sfida aperta su vari parametri, il nome noto ripercorre diverse categorie in proposito fra video, foto, zoom, modalità notte, bokeh, grandangolo e audio. Ecco tutto.

Le classifiche di DxOMark: foto, selfie e audio

I 128 punti conferiti da DxOMark non sono un caso, ed è proprio per questa ragione che Huawei P40 Pro vince facile nella categoria generale delle foto, con 140 punti, superando HONOR 30 Pro+ e Huawei Mate 30 Pro.

Discorso simile vale per la categoria scatti in notturna in cui supera lo stesso 30 Pro+ citato e HONOR V30 Pro con 70 punti. Non sorprende trovarlo sul gradino più alto del podio nemmeno nel campo Zoom, dove sorpassa il secondo classificato Xiaomi Mi 10 Pro.

Lato Video, Huawei P40 Pro ha la meglio su quest’ultimo e sul più che presente HONOR 30 Pro+ con 105 punti che ne provano le ineguagliate qualità. E non ha rivali nemmeno per le foto e per i video selfie.

Cede invece nella categoria Grandangolo, con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G che ha invece la meglio sui cugini Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy Note 10+, quest’ultimo, il migliore nel settore Bokeh secondo DxOMark.

Vincitori diversi invece nel settore audio, dove sul gradino più alto del podio della riproduzione audio c’è Xiaomi Mi 10 Pro seguito da Huawei Mate 20X e OPPO Find X2 Pro. HONOR V30 Pro è invece il più performante nella registrazione audio, seguito da Huawei Mate 30 Pro e Xiaomi Mi 10 Pro.

Per ulteriori dettagli in merito, nelle fonti in fondo a sinistra trovate le pubblicazioni ufficiali di DxOMark con tutte le informazioni aggiuntive del caso.