Una serie di aggiornamenti sono in fase di rilascio per smartphone e non solo. Abbiamo Samsung Galaxy Home Mini, Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite, Huawei P Smart Z e ben 10 telefoni Meizu, che ricevono la nuova Flyme 8.1 annunciata con la serie Meizu 17.

Le novità degli aggiornamenti

Partiamo da Samsung Galaxy Home Mini, smart speaker che passa alla versione firmware V310XXU1ATE3 con un aggiornamento di 11 MB che porta miglioramenti alla stabilità di sistema e all’integrazione di Bixby.

Rimanendo in famiglia, passiamo a Samsung Galaxy A51 che ottiene un massiccio aggiornamento ricevendo la One UI 2.1 e le patch di sicurezza di aprile 2020. La versione firmware relativa è la A515FXXU3BTD4, introdotta con un aggiornamento che sfiora 1,5 GB di peso che porta con sé tutte le novità della nuova interfaccia grafica del produttore sudcoreano, fra le novità delle Emoji AR, nuove opzioni per la Galleria, gesti per annullare e ripetere nella tastiera con l’accesso a Samsung Pass.

Anche Huawei P40 Lite, da parte sua, sta ricevendo un nuovo aggiornamento importante, che introduce la EMUI 10.1 attraverso un update di simili dimensioni che porta tutte le ultime novità della nuova interfaccia utente di Huawei.

Per Huawei P30 Lite e P Smart Z, si parla invece soltanto di patch di sicurezza di aprile 2020, che si presentano rispettivamente nella versione firmware MAR-L21 10.0.0.197 (C431E8R2P7) e STK-LX1 10.0.189 (C431E8R1P2), senza particolari novità da segnalare, Huawei Assistant e altri miglioramenti a parte.

Per i Meizu, infine, è al debutto la build stabile della Flyme 8.1, UI basata su Android 10 che introduce nuove funzionalità come OpenMind 4.0 AI Engine e altro. Gli smartphone interessati sono quelli che seguono:

Meizu 16T

Meizu 16S Pro

Meizu 16S

Meizu 16th

Meizu 16th Plus

Meizu 16Xs

Nota Meizu 9

Meizu X8

Nota Meizu 8

Meizu 16X

Come aggiornare

Per i Meizu l’aggiornamento citato è limitato alla Cina, per Samsung Galaxy Home Mini alla Corea del Sud visto che non è stato ancora rilasciato altrove.

Discorso diverso per tutti gli altri smartphone citati, per i quali gli aggiornamenti risultano essere in fase di rilascio in Europa, e che perciò dovrebbero arrivare a breve anche in Italia.

Per Huawei P40 Lite e per Samsung Galaxy A41, considerando la mole dell’update, consigliamo un ripristino per evitare eventuali problemi. Mentre per tutti gli altri, vi basta scaricare e installare l’aggiornamento non appena si presenti la notifica, o cercarlo manualmente nelle sezioni relative dei menù delle impostazioni dei telefoni.