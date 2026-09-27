Lo Snapdragon Summit ci ha appena regalato una serie di novità — vi abbiamo persino mostrato in anteprima il nuovissimo Xiaomi 18 Pro Max —, tra le quali spicca anche il nuovo flagship Motorola Signature 27: il nuovo modello di punta della casa alata non è soltanto uno dei primi smartphone a sfruttare il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ma anche la prima alternativa ai Pixel per gli utenti interessati a GrapheneOS.

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Motorola Signature 27 avrà GrapheneOS: confermato

GrapheneOS è una delle custom ROM più note agli utenti vicini al mondo del modding, che per anni — ove interessati — hanno avuto scelte obbligate in fatto di hardware, trattandosi di una ROM disponibile soltanto per i Pixel di Google. Finalmente, questo limite sta venendo meno: all’incirca un anno fa, era arrivato l’annuncio della partnership siglata da GrapheneOS con Motorola; un mese addietro, inoltre, il team di GrapheneOS aveva confermato che i primi frutti concreti della partnership sarebbero arrivati nel corso del 2027.

In quella sede, era stato precisato che il punto di partenza sarebbe stato il nuovo flagship di Motorola e adesso questo smartphone ha un’identità ben precisa: si tratta del Motorola Signature 27, annunciato appena quattro giorni fa. In seguito all’annuncio del nuovo smartphone, infatti, il team di GrapheneOS ha risposto ad una domanda su X, confermando che Signature 27 sarà il primo modello di Motorola coinvolto direttamente nel progetto.

Yes, that will be the initial supported phone. Wait for official news about it. — GrapheneOS (@GrapheneOS) September 22, 2026

La risposta, breve e poco dettagliata, invita ad attendere notizie ufficiali, dalle quali apprenderemo finalmente alcuni dettagli fondamentali: prima di tutto, a partire da quando il supporto sarà effettivamente disponibile; secondariamente, se Motorola permetterà di acquistare Signature 27 con GrapheneOS preinstallato, o se invece si dovrà seguire una procedura guidata per l’installazione.

Insomma, Motorola Signature 27 — che soddisfa tutta una serie di requisiti tecnici, grazie allo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e ai sette anni di aggiornamenti di OS e di sicurezza garantiti — è ufficialmente il primo smarphone non Pixel supportato da GrapheneOS, in un periodo storico in cui il rapporto tra GrapheneOS e Google non sembra più idilliaco. Il team di GrapheneOS sta lavorando per sganciarsi dai Pixel: da una parte, sta rinnovando la propria app Messaggi e preparando il supporto RCS, così da ridurre la dipendenza da Google Messaggi; dall’altra sta rimpiando le ormai vetuste app AOSP e sta integrando funzioni dedicate alla privacy come Secure Paste, che blocca la lettura incontrollata degli appunti (clipboard) tra applicazioni differenti.