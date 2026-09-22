In occasione del keynote di apertura dello Snapdragon Summit 2026 di Maui, in svolgimento da oggi fino al 24 settembre 2026, Qualcomm ha presentato ufficialmente i nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Il colosso statunitense è stato di parola, raddoppiando la proposta della serie di SoC per il segmento premium del panorama Android e inaugurando la strategia “multi-flagship”. I due nuovi arrivati sono entrambi realizzati con processo produttivo a 2 nm e puntano a guidare la nuova era dell’IA agentica con modelli e assistenti IA personali ad alte prestazioni direttamente sui dispositivi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Gli Snapdragon 8 Elite Gen 6 sono ufficiali

A praticamente un anno di distanza dal lancio dello Snadpragon 8 Elite Gen 5, come anticipato in apertura, Qualcomm ha deciso di raddoppiare sulla fascia flagship lanciando i nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 in versione “standard” e in versione Extreme.

Con questi due SoC, il chipmaker statunitense punta ad offrire ai produttori maggiore flessibilità nella scelta dei componenti da adottare sui propri smartphone di fascia alta e premium. La nuova strategia dell’azienda viene così spiegata da Chris Patrick, SVP e General Manager della divisione Mobile Handsets presso Qualcomm:

“Oggi segna una pietra miliare, poiché presentiamo non una, ma ben due nuove piattaforme mobile di punta, in grado di offrire esperienze di intelligenza artificiale agentica immediate, personalizzate e adattive. Con l’evoluzione dell’era dell’intelligenza artificiale agentica, la nostra strategia multi-flagship ci consente di spingere i confini del possibile per il mobile, portando al contempo le nostre più recenti innovazioni in ambito IA a una gamma più ampia di dispositivi premium. Progettando due piattaforme innovative, offriamo agli OEM una maggiore scelta, contribuendo a plasmare le capacità della prossima generazione di esperienze mobile intelligenti e personalizzate.”

Architettura a 2 nm e frequenze di clock da primato

Entrambe le versioni dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 sono realizzate con il processo produttivo a 2 nm di TSMC (lo stesso che ha dato la luce al Dimensity 9600 Pro di MediaTek e all’A20 Pro di Apple) e integrano le solite CPU “custom” Qualcomm Oryon ma di nuova generazione.

Come previsto alla vigilia, la CPU è in grado di raggiungere frequenze di picco fino a 5,0 GHz, garantendo reattività immediata nelle operazioni quotidiane, nel multitaksing e nelle applicazioni che prevedano alti carichi di lavoro.

Tra le novità figura poi il supporto globale al codec VVC pensato per ottimizzare l’efficienza energetica durante la riproduzione video. Questa peculiarità è esclusiva del modello “Extreme”

NPU Hexagon e supporto per l’IA agentica

La gestione delle operazioni di intelligenza artificiale è affidata alla NPU Qualcomm Hexagon che è stata riprogettata e dotata dell’acceleratore Hexagon Element Accelerator.

La piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 6 vanta una memoria condivisa maggiorata del 50% e, nella sua variante Extreme, può eseguire in locale senza problemi modelli MoE (Mixture of Experts) con oltre 30 miliardi di parametri.

Questo incremento di potenza permette agli agenti IA di comprendere appieno il contesto dell’utente, anticiparne le necessità e consentire operazioni avanzate come il fotoritocco senza la necessità di inserire prompt testuali. Da questo punto di vista, c’è tutto il potenziale per supportare le funzioni IA esistenti ma anche quelle che arriveranno prossimamente.

Nuova GPU Adreno con Adreno Neural Fusion

Anche la GPU Qualcomm Adreno beneficia di un’architettura rinnovata che è affiancata da 18 MB di memoria ad alte prestazioni e da “matrix core” dedicati ai carichi IA ma solo nella versione “Extreme”.

In ambito gaming, la principale novità è data dalla tecnologia Adreno Neural Fusion che sfrutta un algoritmo neurale per la super risoluzione e per la generazione dei frame.

Grazie a questi miglioramenti, la suite Snapdragon Elite Gaming garantisce grafica fluida, reattività su tutta la linea e un’autonomia ottimizzata anche durante le sessioni di gioco prolungate.

Multimedialità: novità per ISP e codec

Gli Snapdragon 8 Elite Gen 6 includono un IPS Qualcomm Spectra rivisto con l’aggiunta delle tecnologie Intelligent Pixel Control ed Elite Color Engine con supporto 3DLUT per il controllo cromatico.

I SoC supportano anche lo standard professionale Advanced Professional Video (APV) che abilita la registrazione video in 8K a 60 fps e la registrazione video in slow-motion in 4K a 240 fps.

Stabilizzazione intelligente e Motion Intelligence completano il pacchetto assicurando riprese stabili e una migliore comprensione della scena basata sull’intelligenza artificiale.

Anche la connettività sale al livello successivo

Per quanto concerne la connettività sulla rete mobile, Qualcomm ha dotato i nuovi SoC del modem X105 5G Modem-RF che integra algoritmi di IA e predispone i dispositivi per le future reti 6G.

La scheda di rete wireless è invece la FastConnect 8800, studiata per garantire il perfetto compromesso tra connessioni ad alta velocità, stabilità del segnale (sia in Wi-Fi che in rete cellulare) ed efficienza.

Cosa cambia tra i due Snapdragon 8 Elite Gen 6?

Sebbene le due varianti dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 condividano lo stesso processo produttivo e le stesse CPU, GPU ed NPU, ci sono alcune differenze che li posizionano su due livelli leggermente diversi:

La versione standard offre potenza da vendere e tutte le principali innovazioni appena presentate da Qualcomm. È pensato per la “massa” dei flagship.

offre potenza da vendere e tutte le principali innovazioni appena presentate da Qualcomm. È pensato per la “massa” dei flagship. La versione Extreme rappresenta la soluzione di punta, quella senza compromessi per i flagship Ultra-Premium, che offre in aggiunta ottimizzazioni spinte per l’IA agentica, per il gaming e per la multimedialità.

# Snapdragon 8 Elite

Gen 6 Snapdragon 8 Elite

Extreme Gen 6 Agentic AI Comprende il contesto personale attraverso i dispositivi Anticipa le tue esigenze – agenti su misura per te Impara e si adatta nel tempo Modifica foto senza prompt Nuovo Hexagon Element Accelerator + Agentic AI avanzata con una comprensione contestuale più profonda + Prestazioni IA sul dispositivo significativamente migliorate + Modelli MoE (Mixture of Experts) con oltre 30 miliardi di parametri + Memoria condivisa più grande del 50% Prestazioni Prestazioni leader del settore con velocità di picco fino a 5,0 GHz Esperienze rapide e reattive tra lavoro, gioco e creatività Multitasking fluido durante tutta la giornata + Le esperienze di gaming, creazione e IA più potenti di Snapdragon + I contributi a livello di sistema portano a un pacchetto complessivamente più performante + Primo codec VVC globale per video ad alta efficienza energetica Gaming Gameplay veloce e fluido con miglioramenti grafici intelligenti Controlli reattivi e reazioni fluide Suite completa di esperienze Snapdragon Elite Gaming + Matrix Core Adreno dedicati all’IA per eseguire modelli avanzati + Adreno Neural Fusion per super risoluzione e generazione di frame basate su IA + 18 MB HPM (High Performance Memory) Multimedialità Controllo intelligente dei pixel (Intelligent Pixel Control) Elite Color Engine con supporto 3DLUT Stabilizzazione intelligente Motion Intelligence + Video di qualità cinematografica con supporto APV + Acquisizione video 8K a 60 fps + Video ultra HD slow-motion 4K a 240 fps Connettività Il modem-RF Qualcomm X105 5G apre la strada al 6G Connettività potenziata dall’IA con FastConnect 8800 + Connettività potenziata dall’IA + Connessione garantita ovunque con il wireless di nuova generazione

In conclusione segnaliamo che Qualcomm non ha dichiarato quali saranno i primi produttori a presentare dispositivi dotati dei nuovi SoC, limitandosi a dire che “Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Gen 6 debutteranno negli smartphone di punta dei principali produttori e marchi di smartphone a livello globale“.