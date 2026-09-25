Qualche giorno fa, OPPO ha annunciato il nuovo aggiornamento di settembre 2026 per la ColorOS 16 che include alcune novità in ambito personalizzazione, pensate per gli utenti più “creativi e pieni di idee brillanti”.
Il produttore cinese continua a portare avanti il trend degli aggiornamenti mensili con coinvolgimento della community: di seguito andremo a scoprire le novità, a vedere quali smartphone riceveranno l’aggiornamento e a ripassare la procedura per aggiornare i dispositivi supportati all’aggiornamento di settembre 2026.
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ColorOS 16: ecco l’aggiornamento di settembre 2026
OPPO ha da pochi giorni lanciato la nuovissima ColorOS 17 basata su Android 17, per il momento sul mercato di casa. In attesa che la nuova versione della ColorOS venga ufficializzata nella sua variante destinata al mercato internazionale, torniamo ad occuparci della ColorOS 16, quella basata su Android 16.
Il team di sviluppo ha recentemente presentato l’aggiornamento mensile di settembre 2026, il nuovo aggiornamento mensile che porta su un buon numero di smartphone (soprattutto sui flagship degli ultimi due anni) piccole novità che vanno oltre rispetto a quelle introdotte col precedente aggiornamento di agosto 2026, così presentate dal team di sviluppo:
Ciao a tutti! Il nuovo aggiornamento di settembre per ColorOS 16 è in rollout e introduce diverse novità importanti. La maggior parte riguarda l’app Foto, oltre a un gradito miglioramento di Private Safe. Si tratta di piccoli cambiamenti presi singolarmente, ma insieme risolvono problemi che probabilmente riscontri ogni giorno.
Le novità dell’aggiornamento di settembre 2026
L’aggiornamento di agosto 2026 della ColorOS 16 introduce innanzitutto quattro novità principali che migliorano l’esperienza utente con l’app Foto.
- Possibilità di regolare l’orario nelle foto – Gli utenti possono modificare la data e l’orario (di scatto o acquisizione) delle foto tramite il nuovo pulsante “Regola”.
- Possibilità di nascondere gli album personalizzati – Gli utenti possono nascondere gli album personalizzati tramite la nuova opzione dedicata.
- Possibilità di contrassegnare contemporaneamente più foto come preferiti – Invece di doverle aggiungere una alla volta, gli utenti possono selezionare più foto in contemporanea per aggiungerle ai preferiti (o rimuoverle dai preferiti).
- Visualizzazione delle foto – gli utenti possono ora scegliere tra la visualizzazione per data o la visualizzazione immersiva (che nasconde le date) sia nella galleria che negli album.
In aggiunta, l’aggiornamento di settembre 2026 della ColorOS 16 porta con sé altre due novità minori che OPPO presenta sotto forma di elenco testuale, senza fornire supporti visivi:
- Miglioramenti a Private Safe – l’utente può selezionare contemporaneamente file di tipologia diversa dalla schermata iniziale e salvarli automaticamente su “Private Safe” dove verranno ordinati per tipologia di file.
- Ottimizzata la visualizzazione delle foto – l’obiettivo è quello di ridurre le selezioni accidentali durante lo scorrimento della galleria.
Smartphone compatibili con l’aggiornamento di settembre 2026
In conclusione, OPPO fa sapere che l’aggiornamento mensile di settembre 2026 per la ColorOS 16 è in fase di rollout graduale già dall’1 settembre 2026 e dovrebbe essere distribuito sui modelli compatibili entro il 30 settembre 2026. A tal proposito, ecco i modelli compatibili:
- Modelli della gamma Find
- OPPO Find X9s e Find X9s Pro (2026)
- OPPO Find X9 Ultra (2026)
- OPPO Find N6 (2026)
- OPPO Find X9 e Find X9 Pro (2025)
- OPPO Find N5 (2025)
- OPPO Find X8 e Find X8 Pro (2024)
- Modelli della gamma Reno
- OPPO Reno16 5G e Reno16 Pro 5G (2026)
- OPPO Reno15 5G e Reno15 Pro 5G (2026)
- OPPO Reno15 4G (2026)
Come aggiornare gli smartphone OPPO compatibili
Qualora siate in possesso di uno degli smartphone sopra-citati, potrete verificare che sul vostro dispositivo sia arrivato il nuovo aggiornamento mensile di settembre 2026 della ColorOS 16.
Per farlo, vi basterà entrare nelle impostazioni di sistema e seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software“. Come anticipato, questo aggiornamento mensile è già in distribuzione, quindi dovrebbe presto raggiungere il vostro smartphone. In caso di esito negativo, potete riprovare dopo qualche ora.