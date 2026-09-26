Il team di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti e l’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Calendar.

Nelle scorse ore, infatti, l’azienda statunitense ha annunciato attraverso un post sul blog ufficiale di avere deciso di rendere più semplice la pianificazione e il coordinamento delle riunioni tra team globali, ampliando il supporto dei fusi orari in Google Calendar sul Web.

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Una comoda novità per Google Calendar

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View, gli utenti hanno ora la possibilità di configurare e visualizzare fino a tre fusi orari (principale, secondario e un nuovo fuso orario terziario) direttamente nella griglia del calendario (fino ad oggi erano supportati solo un fuso orario principale e uno secondario).

La possibilità di visualizzare tre fusi orari contemporaneamente riduce le difficoltà di pianificazione, eliminando allo stesso tempo la necessità di effettuare conversioni manuali dell’ora.

In virtù di questa novità, nella griglia principale del calendario si visualizzano ora fino a tre colonne di fusi orari sul lato sinistro, quando si creano o si modificano eventi in “Trova un orario” il sistema mostra fino a tre fusi orari e sarà possibile aggiungere etichette personalizzate a ciascuno dei tre fusi orari visualizzati nelle impostazioni, in modo da identificarli facilmente sulla griglia.

Tale novità è già in fase di implementazione ed entro un paio di settimane dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google Workspace, Workspace Individual e con account Google personale.