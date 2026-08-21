L’annuncio dell’interessante partnership tra GrapheneOS e Motorola risale al MWC 2026 e adesso arrivano informazioni più concrete sulle tempistiche di attuazione del progetto: già a partire dal prossimo anno, vedremo arrivare sul mercato degli smartphone Motorola con a bordo GrapheneOS e i primi toccati dalla novità saranno i flagship della casa alata.

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Motorola con GrapheneOS: tempistiche e dettagli

A fornire questo importante aggiornamento sulla timeline è stato direttamente il team di GrapheneOS, che ha preso la parola attraverso un thread su Mastodon e ha fatto chiarezza su alcuni aspetti della collaborazione, chiarendo anche gli impegni che Motorola dovrà rispettare.

Prima di tutto, il roll out iniziale, previsto per il 2027, sarà limitato ad una cerchia ristretta di modelli: i primi Motorola con GrapheneOS saranno tutti di fascia flagship e il motivo è presto detto: si tratta dei modelli dalle specifiche hardware più avanzate, ma anche dal miglior supporto software, sia in termini di sicurezza che di driver.

Il post è scritto in maniera piuttosto generica, pertanto non è dato sapere se ad essere supportati saranno soltanto i flagship Motorola di fine 2026 e del 2027, o se la distribuzione verrà allargata anche ai modelli precedenti di maggiore rilievo. GrapheneOS chiarisce che, ai fini dell’estensione della collaborazione anche ai modelli delle fasce più basse, Motorola dovrà pagare Qualcomm per avere un supporto di maggiore durata anche sui SoC di fascia media e bassa. Alla luce di ciò — almeno per adesso —, sembra potersi escludere la disponibilità di GrapheneOS per i modelli con chipset MediaTek.

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Al contempo, allo stato attuale non è dato sapere in che modo gli utenti avranno accesso a GrapheneOS: è verosimile che gli smartphone Motorola arriveranno comunque sul mercato con Android stock e che la ROM GrapheneOS sarà installabile in modo semplice in sostituzione dell’OS predefinito; non si può neppure escludere una soluzione come un dual-boot configurato di fabbrica.

Questi mesi serviranno per svolgere tutto il lavoro preparatorio necessario all’adeguato funzionamento della collaborazione: GrapheneOS predisporrà la propria infrastruttura per ospitare tutti i repository Git dell’Android Open Source Project (AOSP) sui propri server; così facendo, gli sviluppatori potranno preparare le build in anticipo e garantire un supporto software migliore per i major update di Android, ai quali gli smartphone Motorola avranno dunque accesso in tempi particolarmente rapidi.