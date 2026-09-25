Torniamo ad occuparci di Google Telefono, l’app predefinita per effettuare le chiamate attraverso uno smartphone Made by Google o, sempre più spesso, attraverso uno smartphone Android di altri produttori che non implementano una propria soluzione.

Sembra infatti che Google stia per ripristinare un elemento che è scomparso dall’app, almeno in prima funzione, quando è stato introdotto il redesign in stile Material 3 Expressive. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Telefono: c’è una piccola (potenzialmente gradita) novità in arrivo

A giugno 2025, Google ha annunciato il redesign in stile Material 3 Expressive per l’app Google Telefono: inizialmente disponibile per i beta tester, la versione rinnovata dell’app è stata poi messa a disposizione di tutti gli utenti nella parte finale di agosto 2025.

Al netto dell’introduzione delle Card di chiamata, di nuovi gesti per rispondere alle chiamate e di un design rivisto per gran parte dell’app, la nuova versione ha spostato il Tastierino nella barra di navigazione dalla quale, al contempo, sono state rimosse le schede Contatti e Preferiti.

Mentre i Preferiti sono rimasti come carosello a scorrimento orizzontale (che può essere nascosto) nella parte alta dell’app, i Contatti sono stati ricollocati tra le voci del menù hamburger accessibile tramite il pulsante con le tre linee orizzontali (in alto a sinistra).

Analizzando la versione 240.0 beta di Google Telefono, il noto insider AssembleDebug ha trovato evidenze del fatto che il team di sviluppo stia preparando il “ritorno” della scheda Contatti all’interno della barra di navigazione, dove sarà collocata tra Home e Tastierino (via Android Authority).

Ripristinando la vecchia posizione della scheda Contatti, è chiaro che la sua esistenza all’interno del menù hamburger diventi superflua e, di conseguenza, il team di sviluppo dovrebbe rimuoverla da quel posto (facendo scendere a tre le voci disponibili).

Non è ancora chiaro quando queste modifiche (potenzialmente gradite per molti utenti) possano essere effettivamente distribuite da Google: considerando che, a detta dell’insider, tutto sembra funzionare a dovere, il rilascio non sembra poi così lontano.

Come scaricare/aggiornare l’app o provarne le novità in anteprima

Per scaricare o aggiornare l’app Google Telefono su uno smartphone Android è sufficiente effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store: da lì, basterà selezionare “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel secondo caso).

Per provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). In caso di Programma Beta al completo, è possibile procedere con l’installazione manuale del pacchetto APK, scaricabile dal portale APK Mirror (la pagina dedicata è raggiungibile tramite questo link).