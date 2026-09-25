Alcuni fortunati possessori di Google Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL sono riusciti a “prolungare” il periodo di prova gratuita di Google AI Pro di un ulteriore anno. A quanto sembra, in certi casi l’app My Pixel ha proposto una promozione che ha consentito di riscattare un’ulteriore prova di 12 mesi: vediamo come.

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Alcuni possessori di Pixel 10 Pro sono riusciti ad avere altri 12 mesi di Google AI Pro gratis

Come probabilmente saprete, la casa di Mountain View ha omaggiato gli acquirenti di Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL (oltre che di Pixel 10 Pro Fold, non in vendita qui da noi) di 12 mesi gratis di Google AI Pro: l’abbonamento include 5 TB di spazio di archiviazione cloud, limiti di utilizzo 4 volte superiori rispetto al piano gratuito per quanto riguarda Gemini, l’accesso a più funzionalità (come la generazione di video), 1000 crediti Google Flow per creare scene e storie cinematografiche (con accesso a Gemini Omni Flash), accesso più esteso a Gemini 3 Pro, Deep Search, capacità agentiche, un numero quintuplicato di overview audio, notebook e altro in Gemini Notebook, Gemini in Gmail, Documenti e altre app Google, il piano standard di Google Home Premium (con 30 giorni di cronologia degli eventi), YouTube Premium Lite e non solo.

Normalmente il costo di tale piano è di 21,99 euro al mese (o 219,99 euro all’anno), ma per gli acquirenti di alcuni smartphone Pixel (compresi gli ultimi arrivati Google Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL) possono averlo per un anno senza spendere un centesimo. Con il debutto dei modelli della serie Pixel 11 dello scorso agosto, molti possessori di Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL del day one hanno ormai raggiunto la scadenza del periodo gratuito, ma a quanto pare alcuni sono riusciti a “prolungare”.

Un utente statunitense ha dichiarato su Reddit di essere riuscito a riscattare altri 12 mesi di Google AI Pro dopo aver visto una promozione attraverso l’app My Pixel, ad abbonamento ormai scaduto. Il periodo omaggio è stato riscattato sullo stesso account Google, come possiamo vedere negli screenshot qui in basso.

A quanto pare non si tratta di un caso isolato: i genitori dell’utente, anche loro possessori di Pixel 10 Pro sin dal lancio, sono stati in grado di abilitare un altro anno di prova gratuita, così come altri utenti che si sono aggiunti alla segnalazione su Reddit. Molto probabile che la cosa sia riservata ai soli Stati Uniti, almeno a giudicare da quanto emerso nel thread. Non è nemmeno da escludere che si tratti di un errore da parte di Google.

Se siete possessori di un Google Pixel 10 Pro o Pixel 10 Pro XL e avete già usufruito dei 12 mesi di prova gratuita di Google AI Pro, vi consigliamo di dare in ogni caso un’occhiata all’app My Pixel o a Google One: non si sa mai.