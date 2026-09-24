Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, quest’oggi diamo uno sguardo ancora più da vicino a OnePlus 16, il flagship Android che non arriverà purtroppo qui da noi. Dopo l’avvio dei preordini dei giorni scorsi, che ha confermato colori e configurazioni, la casa cinese ha diffuso nuovi dettagli e nuove immagini ufficiali che ci permettono di apprezzare il design del nuovo smartphone. In più, spuntano i primi video hands-on che mostrano l’Intestellar Lighting Effect.

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OnePlus 16 tra design ed effetto luminoso: nuove immagini e video hands-on

Seguendo le indiscrezioni, OnePlus 16 dovrebbe rivelarsi uno smartphone piuttosto interessante, caratterizzato da una batteria molto generosa, da fotocamere migliorate (con sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 50 MP), dall’ultimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e da un display con refresh rate fino a 165 Hz.

Sappiamo già che lo smartphone arriverà in tre colorazioni, denominate Dark Forest, Martian Masterpiece e Tomorrow’s Starlight, e con un design molto simile al predecessore OnePlus 15, caratterizzato da un modulo fotografico squadrato con tripla fotocamera e flash LED. Sappiamo anche che in Cina sono proposte le configurazioni 12-256 GB, 12-512 GB, 16-512 GB e 16 GB – 1 TB.

In queste ore sono spuntati dettagli aggiuntivi sull’Interstellar Lighting Effect disponibile sul retro della variante Tomorrow’s Starlight. Sembra trattarsi di qualcosa di simile al Glyph Matrix di Nothing e al LED HiLight dei Pixel 11 Pro: a quanto pare si illumina per avvisare gli utenti di chiamate o messaggi in arrivo, in determinati momenti durante il gaming e non solo. La scocca posteriore sembra offrire diversi dettagli luminosi: troviamo un’icona a forma di stella in alto a destra (al fianco del modulo fotografico), la dicitura “Area 16” in basso e due coordinate galattiche al suo fianco.

Come anticipato, sono arrivati su Weibo i primi video hands-on, che ci consentono non solo di dare un’occhiata più da vicino a OnePlus 16, ma anche di scoprire meglio come funziona questo nuovo effetto (qui anche al buio). Le zone sembrano illuminarsi solo con una tonalità giallo-arancio, il che suggerisce che OnePlus utilizzi LED a colore fisso e non RGB. Non è per ora del tutto chiaro se sarà possibile assegnare diversi schemi di illuminazione per notifiche, app o magari singoli contatti, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nelle prossime settimane.

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Nel frattempo, il presidente di OnePlus China Li Jie Louis ha rivelato ulteriori dettagli sullo smartphone. Secondo quanto riferito, OnePlus 16 è stato progettato puntando su una combinazione di prestazioni, estetica ed ergonomia, con cornici estremamente sottili su tutti i lati studiati per offrire una maggiore immersività. Telaio centrale e cornice della fotocamera sono in metallo.

Lo schermo piatto propone angoli arrotondati per rendere il dispositivo più comodo da impugnare: secondo le parole di Li Jie, gli angoli con raggio maggiore contribuiscono infatti a mantenere l’aspetto di un display piatto, migliorando al contempo il comfort, anche tenendo lo smartphone in orizzontale. OnePlus 16 dispone inoltre di un pulsante di scelta rapida personalizzabile con nove funzioni diverse: in base a quanto riferito, gli utenti potranno assegnargli le azioni più frequenti, come attivare la torcia o avviare una registrazione vocale, così da ridurre il numero di passaggi.

OnePlus 16 è attualmente disponibile in preordine in Cina e sarà commercializzato a ottobre, ma sappiamo già che purtroppo non arriverà qui da noi (visto l’abbandono del mercato europeo da parte dell’azienda). Vi sarebbe piaciuto poterlo acquistare?