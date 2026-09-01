Il comparto fotografico di OnePlus 15 non ha lasciato soddisfatti tutti, ma con OnePlus 16 le cose dovrebbero migliorare in modo consistente: in queste ore sono spuntate interessanti anticipazioni proprio sulle fotocamere in arrivo sul nuovo modello, che purtroppo sappiamo già che non arriverà qui in Europa. Scopriamole insieme.

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Spuntano le indicazioni sul comparto fotografico di OnePlus 16

OnePlus 16 sarà lanciato nel corso dell’autunno, ma è già stato protagonista di diverse anticipazioni in queste settimane: proprio nei giorni scorsi abbiamo visto ad esempio indicazioni riguardanti il display a 165 Hz e il chipset, che dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Quest’oggi il noto leaker Digital Chat Station si è invece concentrato sul comparto fotografico.

In base a quanto riferito, OnePlus 16 dovrebbe offrire una fotocamera principale da 200 MP e da 1/1,4 pollici, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x da 1/1,95 pollici e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP, oltre che una fotocamera anteriore da 50 MP con autofocus. La fonte sostiene inoltre che il nuovo smartphone erediterà la tecnologia di imaging di ultima generazione dei modelli di punta di OPPO.

Vedendo i “numeri”, il dispositivo dovrebbe proporre interessanti passi avanti: lo zoom 3x con teleobiettivo da 50 MP dovrebbe riprendere le capacità di ingrandimento dell’apprezzato OnePlus 13, apportando degli ulteriori miglioramenti, mentre la fotocamera principale offrirà una qualità dell’immagine superiore anche grazie al passaggio a 200 MP.

Secondo quanto emerso finora, OnePlus 16 dovrebbe inoltre alzare nuovamente l’asticella per quanto riguarda l’autonomia: OnePlus 15 dispone già di una generosa batteria da 7300 mAh, ma il nuovo modello dovrebbe spingersi oltre, raggiungendo addirittura i 9000 mAh. Purtroppo, come abbiamo visto lo scorso luglio, in seguito ai cambiamenti societari la casa cinese non commercializzerà più nuovi prodotti in Europa e negli Stati Uniti: niente OnePlus 16 qui da noi, dunque, perlomeno non ufficialmente.

Vi sarebbe piaciuto poter acquistare il nuovo smartphone di OnePlus qui in Italia, viste le anticipazioni?

In copertina OnePlus 15