OnePlus ha deciso che è arrivato il momento di scaldare i motori in vista del lancio di OnePlus 16, in programma per il prossimo mese e ha iniziato a svelare i primi dettagli relativi al suo atteso nuovo smartphone.

Nelle ultime settimane in Rete si sono susseguite le indiscrezioni volte ad anticipare quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del telefono e pure il suo design è oramai stato confermato.

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Cosa ci possiamo aspettare da OnePlus 16

Grazie all’avvio dei pre-ordini, sappiamo che il nuovo smartphone di OnePlus sarà disponibile in tre colorazioni, ossia Dark Forest, Martian Masterpiece e Tomorrow Starlight: sarà quest’ultima quella più particolare, in quanto presenterà una luce interattiva nel pannello posteriore, studiata per illuminare il logo e le coordinate celesti.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno fare affidamento su varie configurazioni, ovvero con 12 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione e con 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria di archiviazione.

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, tra le principali caratteristiche di OnePlus 16 non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un display OLED BOE X4 con refresh rate a 165 Hz (con la possibilità di spingersi a 185 Hz in alcuni giochi), una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 200 megapixel (accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel) e una batteria da 9.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida a 100 W e in modalità wireless a 50 W.

Dal punto di vista software, infine, sul mercato OnePlus 16 dovrebbe arrivare con l’interfaccia ColorOS 17, basata su Android 17.