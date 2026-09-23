My Pixel, l’app che fino ad agosto 2025 era chiamata Consigli per Pixel e che è poi stata rinnovata (anche in Italia seppur qualche mese dopo) con una nuova interfaccia utente e un’esperienza totalmente rivista per offrire molte più informazioni, inclusa l’assistenza ai propri dispositivi Pixel e l’accesso diretto al Google Store, torna ad aggiornarsi.

Con il lancio dei Pixel 11, Google aveva portato al debutto una nuova versione dell’app contenente un paio di novità, una delle quali investiva l’icona stessa dell’app, pronta a variare per “matchare” il colore del dispositivo. La nuova versione dell’app aggiorna l’icona anche sui vecchi Pixel, almeno nella forma, e nasconde indizi sul fatto che la colorazione in pendant con quella del dispositivo potrebbe non rimanere a lungo esclusiva dei Pixel 11. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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My Pixel si aggiorna: ecco le novità della nuova versione

La versione 8.7.4.962530517 dell’app My Pixel che ha debuttato con Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, Google ha fatto in modo che l’icona dell’app non si limitasse a rispecchiare le forme del dispositivo (come avviene dallo scorso anno su tutti i modelli della gamma) ma che rispecchiasse anche la colorazione del dispositivo stesso.

Questo aspetto è finora rimasto esclusivo dei Pixel 11 anche se qualcosa inizia a muoversi anche sugli altri modelli: la nuova versione 8.9.1.983078940 dell’app, infatti, dona agli utenti un’icona generica rivista nei colori e nelle forme per seguire ancora meglio la forma reale del Pixel su cui è installata.

Rispetto all’icona precedente, il team di sviluppo ha cambiato i colori, eliminando le parti più scure ma lasciando l’effetto gradiente sulle tonalità del blu. La Big G, invece, è ora in bianco per risaltare sul resto dell’icona.

L’icona potrebbe seguire la colorazione del dispositivo anche sui vecchi Pixel

Come suggerito dal noto insider AssembleDebug (via Android Authority), questa versione dell’app My Pixel nasconde ulteriori indizi relativi al fatto che Google stia effettivamente lavorando per far sì che l’icona dell’app “segua” il colore del dispositivo anche su tutti i Pixel più datati.

Attualmente pare che il team di sviluppo abbia implementato esclusivamente le colorazioni di Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL (potete notare ad esempio le icone che seguono le colorazioni Grigio creta, Nero ossidiana, Verde matcha, Grigio verde e Rosa peonia/quarzo dei modelli 2024 nella seconda immagine della seguente galleria).

Non è ancora chiaro se e quando il team di sviluppo possa essere “pronto” per espandere questa pixelata a tutti i Pixel ancora supportati: è possibile che gli utenti debbano attendere il prossimo Pixel Drop (dicembre 2026) per questa novità che certamente non farà la differenza ma sarà sicuramente apprezzata.

Come aggiornare l’app My Pixel

L’app My Pixel può essere aggiornata tramite il Google Play Store: per verificare la presenza di un aggiornamento (e procedere con lo stesso), vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante ed eventualmente selezionare “Aggiorna”.