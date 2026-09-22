Avendo sempre a portata di mano lo smartphone e le sue centinaia di app, alle volte distrarsi può risultare fin troppo semplice. Another Page non è una di quelle applicazioni che blocca l’utilizzo di determinate app (come social o giochi), ma promette di trasformare le distrazioni in un’abitudine alla lettura. Come? Quando si seleziona un’app “bloccata”, è necessario raggiungere l’obiettivo di lettura per aprirla: vediamo come funziona più da vicino.

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Solo un’altra pagina: con Another Page la lettura sblocca le app

Prima leggi, poi scorri: è un po’ questo il motto di Another Page, un’applicazione per la lettura decisamente diversa dal solito che ha già superato i 10.000 utenti tra Android e iOS. Vuole unire le funzioni di un lettore di eBook e del blocco app: quando si prova ad aprire una delle app scelte (come Instagram, Facebook o TikTok, ad esempio), Another Page mostra prima la schermata di lettura; una volta raggiunto l’obiettivo (in pagine o in minuti), è possibile aprire l’app scelta per il tempo impostato (poi viene bloccata di nuovo).

L’app è disponibile in italiano e include oltre 4500 classici di pubblico dominio (circa 380 in italiano), ma la promessa è quella di aggiungerne di ulteriori. La biblioteca contiene libri in 12 lingue, con classici come I promessi sposi, la Divina Commedia e Le avventure di Pinocchio, oltre a romanzi, opere teatrali, racconti, poesie e saggi.

Come funziona il blocco? L’accesso ai dati di utilizzo consente ad Another Page di rilevare quando viene aperta l’app selezionata, e l’autorizzazione “Visualizzazione sopra altre app” consente di mostrare la schermata di lettura. Le autorizzazioni servono solo al blocco sul dispositivo, e l’app non sfrutta servizi di accessibilità e non legge lo schermo.

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Non mancano il supporto TalkBack e un apposito widget per la schermata home, così come la possibilità di scaricare i libri per leggerli offline, cercare per titolo o autore. Con la versione Premium è anche possibile importare i libri in formato EPUB, PDF, MOBI e AZW3. Si può persino scaricare un dizionario per consultare le definizioni offline durante la lettura.

Another Page non richiede account e non include pubblicità, strumenti di analisi o di tracciamento. I dati sulla lettura e sul blocco rimangono sul dispositivo. La versione gratuita include tutta la biblioteca e permette di bloccare fino a un massimo di tre applicazioni: per andare oltre serve acquistare la versione Premium, che sblocca app illimitate, gruppi, libri personali, regole, orari, modalità rigorosa, protezioni per le serie di lettura e analisi di lettura dettagliate.

Download Another Page

Potete scaricare Another Page gratuitamente sul Google Play Store seguendo il badge qui in basso. L’app richiede almeno Android 8.0 Oreo come sistema operativo, ed è compatibile sia con gli smartphone sia con i tablet.