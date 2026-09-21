Avete bisogno di un’app per gestire l’agenda delle attività e il conto delle spese, tutto in un unico posto? Allora dovreste dare un’occhiata a Barriers, una giovane applicazione sbarcata sul Google Play Store solo da poche settimane che mette insieme attività, promemoria e spese di casa. Vediamo come funziona.

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Organizzare l’agenda è più facile con Barriers e la condivisione familiare

Barriers costituisce un’agenda digitale per Android, iPhone, iPad, Mac e persino Apple Watch. Mette insieme attività, promemoria e spese di ogni giorno, ed è impaginata non come una lista infinita, ma come una sorta di quotidiano del mattino. Riunisce in un unico posto e in un’unica pagina le attività del giorno, i promemoria, le spese e le ricevute, ed è stata pensata (anche) per la persone con ADHD.

Le attività e i promemoria sono gratis e senza limiti, e vengono proposti in una pagina del mattino, che spiega cosa è in scadenza e cosa fare durante la giornata, e in una pagina della sera, che consente di rimandare al giorno successivo tutto quello che resta. Sono supportate le attività ricorrenti, i promemoria “insistenti” (ogni tot minuti finché l’attività non viene completata) e i comandi vocali con Amazon Alexa.

A disposizione anche un pratico widget per la schermata home, che permette di spuntare le attività senza aprire l’app. Per quanto riguarda le spese, Barriers offre una sorta di estratto conto ogni mese, con indicate entrate e uscite, e permette di fotografare gli scontrini e di aggiungere dettagli (come negozio, data e categoria).

Una delle funzionalità più interessanti dell’app è il supporto alla condivisione familiare (fino a sei persone al massimo). Permette di assegnare faccende domestiche e attività ai membri della famiglia (che possono accettare, rifiutare e fornire spiegazioni al riguardo), di condividere promemoria e di avere un resoconto familiare delle spese del mese.

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L’app è completamente senza pubblicità e priva di tracciamenti, e funziona anche offline (condivisione a parte, ovviamente).

Download Barriers

Barriers per Android è disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Attività e promemoria sono gratis e senza limiti, mentre le funzioni dedicate a finanze e scontrini sono in prova per due settimane e richiedono successivamente un pagamento una tantum. Per la condivisione in famiglia serve invece un abbonamento a parte (mensile o annuale), sempre con le prime due settimane gratis per i nuovi utenti. In nessun caso è presente la pubblicità.

Se volete provare Barriers potete seguire il badge qui in basso (serve almeno Android 7.0 Nougat). L’app è disponibile anche per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.