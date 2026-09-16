Oggi vi parliamo di un’applicazione per Android molto semplice ma che può rivelarsi altrettanto utile, in particolare per chi ha delle difficoltà nella lettura. Si chiama ReadFocus+, e mostra un righello semitrasparente sopra qualsiasi altra applicazione, così da aiutare nella lettura dei testi: vediamo come funziona.

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ReadFocus+ arriva in aiuto di chi tende a perdere la riga nella lettura: come funziona

ReadFocus+ mette a disposizione un semplice righello di lettura semitrasparente come aiuto per le persone con dislessia, ADHD o che tendono a perdere la riga durante lo scorrimento del testo.

Offre in particolare due modalità: Evidenzia riga (Righello di lettura), che illumina la riga corrente, e Maschera di lettura, che oscura tutto ciò che è al di fuori dalla zona di lettura. Entrambe si possono sovrapporre a qualsiasi applicazione aperta sullo smartphone (browser, PDF, notizie, appunti, eBook e quant’altro), così da aiutare a tenere lo sguardo sulla riga giusta, ridurre l’affaticamento oculare e leggere e studiare con maggiore concentrazione.

La striscia è completamente personalizzabile in altezza (50-300 dp), così da adattarsi a ogni dimensione del testo, e in opacità (10-100%), passando da una tinta leggera a un colore pieno. A tal proposito, sono disponibili in tutto 10 temi: 3 sono gratuiti (Bagliore ambrato, Blu oceano e Giallo classico), mentre i restanti sono inclusi nella versione Pro (ne parliamo nel dettaglio più in basso): Verde foresta, Rosa tramonto, Sogno lavanda, Menta fresca, Lime brillante, Corallo tenue e Azzurro cielo.

ReadFocus+ può rivelarsi particolarmente utile per i lettori accaniti, ma anche per le persone con dislessia o difficoltà di tracciamento visivo, ADHD/deficit di attenzione (visto che riduce le distrazioni) e per chi tende a perdere spesso la riga. Si può usare per qualsiasi cosa, dagli eBook alle pagine web, dalle email alle chat, passando per appunti, PDF, fumetti e così via.

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Download ReadFocus+

Potete scaricare gratuitamente ReadFocus+ dal Google Play Store, seguendo il badge qui in basso. L’app ha la pubblicità, ma potete rimuoverla e sbloccare funzioni aggiuntive acquistando la versione Pro: quest’ultima sblocca tutti i 10 temi, offre un tempo overlay illimitato (gratis sono 60 minuti a sessione), impostazioni più complete e schermo sempre acceso durante la lettura. Per sbloccare temporaneamente (24 ore) le funzionalità Pro potete guardare un breve annuncio pubblicitario.