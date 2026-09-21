Torniamo a parlare di Iliad, ma questa volta non per il lancio di una nuova offerta: l’operatore è infatti stato premiato per il quinto anno consecutivo per il Miglior Servizio Clienti d’Italia del settore della telefonia. La classifica è stata elaborata da L’Economia del Corriere della Sera e da Statista.

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Iliad premiata per il quinto anno di fila come Miglior Servizio Clienti del settore in Italia

La classifica Italy’s Best Customer Service 2026/27 premia Iliad per il Miglior Servizio Clienti in Italia. L’operatore guida entrambe le categorie in cui compete, ossia “Compagnie di telefonia mobile” e “Compagnie di telefonia fissa e internet“, con punteggi di rispettivamente 8,53 e 8,27.

Per Iliad si tratta del quinto anno consecutivo al vertice della ricerca condotta da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale specializzata in analisi e ricerche di mercato. Nell’edizione di quest’anno, le aziende sono state suddivise in 121 categorie merceologiche, raggruppate in dieci macro-settori. Le classifiche finali sono state stilate attraverso un sondaggio indipendente che ha raccolto oltre 300.000 valutazioni dei clienti e sono state determinate da due componenti: la Disponibilità a Raccomandare (50% del punteggio finale) e cinque criteri di valutazione (50%): qualità della comunicazione, competenza professionale, varietà di soluzioni offerte, orientamento al cliente e disponibilità del servizio.

Oltre a Iliad, il podio è stato raggiunto da CoopVoce (8,5) e Kena Mobile (8) per quanto riguarda la telefonia mobile, e da PosteMobile (7,46) e Fastweb (7,17) per quanto concerne la telefonia fissa. “Per Iliad, questo quinto sigillo consecutivo è la conferma che un approccio semplice e trasparente può fare la differenza, non solo nelle offerte, ma anche – e soprattutto – nel rapporto con le persone“, ha commentato l’operatore.

Per consultare l’indagine completa potete seguire questo link.