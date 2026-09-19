Torniamo ad occuparci di Google Contatti, l’app rubrica ufficiale di Google che troviamo come predefinita sugli smartphone Google Pixel e su altri smartphone Android, perché sembrano esserci novità in arrivo legate alla funzione Card di chiamata.
Nello specifico, pare che il team di sviluppo stia lavorando per permettere agli utenti di condividere qualsiasi Card di chiamata con altri utenti con un meccanismo piuttosto semplice. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Google Contatti: in arrivo una novità legata alle Card di chiamata
Le Card di chiamata sono una delle aggiunte più recenti al parco funzionalità di Google Telefono e Google Contatti (risalgono a un anno fa). Esse permettono agli utenti di “Personalizzare la modalità di visualizzazione di un contatto durante le chiamate”.
Poco dopo l’introduzione, il colosso di Mountain View le ha rese più personalizzabili e, a inizio 2026, ha aggiunto La tua Card di chiamata che, sostanzialmente, funge da “biglietto da visita” per l’utente quando chiama qualcuno.
Attualmente gli utenti possono scegliere di condividere la propria Card di chiamata con i loro contatti o con chiunque chiamino. In futuro, potrebbe arrivare la possibilità di condividerla con chiunque ma non come terza opzione della voce “Mostra la tua card di chiamata a”.
Come riportano i colleghi di Android Authority, nella versione 4.88.28.981523105 di Google Contatti sono presenti le prove del fatto che presto Google consentirà agli utenti di includere la Card di chiamata tra i dettagli di un file *.vcf (Virtual Contact File), ovvero quei file standard utilizzati per archiviare e condividere informazioni di contatto.
La seguente galleria d’immagini mostra come sarà l’intero processo: basterà aprire la scheda di un contatto, scorrere fino a individuare Condividi contatto, selezionare Scegli i dettagli da condividere; in questa schermata, come prima voce (sopra all’attuale “Foto del contatto”) sarà presente proprio Card di chiamata.
Una volta implementato questo meccanismo, gli utenti potranno condividere la propria Card di chiamata o quella di qualsiasi altro contatto con altri utenti. La galleria d’immagini sottostante mostra, invece, ciò che sperimenteranno i destinatari di un file *.vcf contenente anche la Card di chiamata.
Resta da capire quando Google possa implementare questa novità su Google Contatti. Ultima nota: l’utente che riceve il file *.vcf arricchito con questo dettaglio deve necessariamente sfruttare la rubrica Made by Google per potere salvare una Card di chiamata.
Come scaricare o aggiornare l’app rubrica Made by Google
Per scaricare o aggiornare l’app Google Contatti per dispositivi Android, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).