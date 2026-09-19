Su Samsung Shop Online e Samsung Shop App sono disponibili nuove combinazioni di offerte a cui vale la pena dare un’occhiata, ma senza tentennare troppo: le promozioni sono valide solo fino alle 23:59 di oggi, 19 settembre 2026, e coinvolgono Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, tra sconti, extra sconti e regali. Vediamo come approfittarne prima della scadenza.

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Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8: cosa cambia e quale fa per voi

Come ormai saprete, la nuova generazione di pieghevoli Samsung presentata quest’estate è composta da tre modelli in tre formati diversi, pensati per offrire una scelta più ampia che mai.

Galaxy Z Fold8 è il modello inedito, che promette un’esperienza immersiva nella navigazione, nei contenuti multimediali, nella lettura e nel gaming, con proporzioni del display studiate intorno al modo in cui gli utenti fruiscono dei contenuti. Propone uno schermo principale pieghevole in formato 4:3 da 7,6 pollici e uno schermo esterno da 5,5 pollici in formato 10:16, entrambi con pannelli Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz.

Galaxy Z Fold8 Ultra è il vero successore diretto di Galaxy Z Fold7, e ne mantiene il formato: propone uno schermo interno da 8 pollici e uno esterno da 6,5 pollici, entrambi Dynamic AMOLED 2X con refresh rate da 1 a 120 Hz. Come il fratello, può contare sulla nuova tecnologia Flex Titanium, che introduce una struttura del display basata sul titanio, progettata per rendere i pieghevoli più sottili senza comprometterne la resistenza e per ridurre la visibilità della piega.

Le differenze più nel dettaglio: Samsung Galaxy Z Fold8 vs Galaxy Z Fold8 Ultra: le specifiche tecniche complete a confronto

I due si distinguono anche per quanto riguarda il comparto fotografico: a spiccare è il modello Ultra con la sua tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre il modello “wide” si difende con una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 50 MP. Offrono batterie tra i 4800 e i 5000 mAh con ricarica rapida fino a 45 W, ed entrambi sono mossi dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, abbinato a 12 o 16 GB di RAM e a 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna.

Galaxy Z Flip8 lascia da parte il formato a libro e propone un’apertura a conchiglia: offre uno schermo principale pieghevole Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici e uno schermo secondario esterno Super AMOLED da 4,1 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz, e viene mosso dal SoC Exynos 2600, supportato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A bordo una fotocamera principale da 50 MP con ProVisual Engine, affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare, e una batteria piuttosto conservativa, da 4300 mAh.

Per approfondire: Le specifiche tecniche complete di Samsung Galaxy Z Flip8

Tutti e tre gli smartphone dispongono della One UI 9.0 basata su Android 17: insieme a Galaxy S26 FE, sono gli unici modelli Samsung lanciati nativamente con questa release, che sta comunque arrivando come aggiornamento a partire dalla serie Galaxy S26. Come per tutti i prodotti di fascia premium del produttore, il supporto software arriva a sette anni, tra versioni di Android e One UI e patch di sicurezza.

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Le offerte valide solo per oggi sui pieghevoli Samsung

Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 non sono dispositivi economici: i prezzi consigliati partono infatti da rispettivamente 2099 euro, 2299 euro e 1379 euro per le versioni da 12-256 GB. Per fortuna, grazie alle promozioni disponibili sul Samsung Shop Online (e tramite la Samsung Shop App) potete scendere di parecchio tra sconti ed extra sconti: combinandoli potete strappare prezzi decisamente più intriganti, ma solo fino alle 23:59 di oggi, 19 settembre 2026.

Effettuare l’ordine dopo aver eseguito il login con il Samsung Account offre subito uno sconto del 5%. Potete poi proseguire sfruttando i 300 euro di sconto a carrello proposti su tutti i modelli di Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, in qualsiasi configurazione.

Non è finita, perché digitando il coupon TUTTOANDROID4U potete ottenere un extra sconto del 10%, calcolato sempre sul listino iniziale, e pagando con Samsung Pay potete aggiungere un ulteriore sconto di 100 euro alla cifra finale. In più, con Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra (e Galaxy S26 Ultra), effettuando l’acquisto entro il 25 settembre 2026 e registrandolo entro il 24 novembre 2026 (sul sito dedicato) riceverete gratuitamente il PC Samsung Galaxy Book6 Core 5 (modello NP740VJK-KG3IT). Qui potete consultare i dettagli, mentre a questo link trovate il regolamento completo.

Per fare un esempio che spieghi bene l’ordine degli sconti: partendo dai 2099 euro richiesti per Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB, potete scendere del 10% con il coupon TUTTOANDROID4U (arrivando a 1889,10 euro), quindi ancora del 5% grazie al login con il Samsung Account (1794,65 euro) e a questo punto di 300 euro con il ribasso a carrello; in questo modo potete dunque arrivare a 1494,65 euro. E non è ancora finita: se pagate con Samsung Pay potete scendere fino a 1394,65 euro, approfittando di uno sconto totale di ben 704 euro. Il tutto con PC in omaggio.

Con Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra si parte da 2299 euro: seguendo lo stesso ordine, potete approfittare del 10% di sconto del coupon TUTTOANDROID4U, del 5% di sconto del login con Samsung Account, dei 300 euro di sconto a carrello e dei 100 euro di extra sconto di Samsung Pay per arrivare fino a 1565,65 euro (sconto totale di circa 733 euro), sempre con possibilità di richiedere il PC in regalo.

Con Samsung Galaxy Z Flip8 si parte da 1379 euro: allo stesso modo, potete scendere del 10% con il coupon TUTTOANDROID4U, del 5% con login Samsung Account, di 300 euro a carrello e di altri 100 euro pagando con Samsung Pay, arrivando fino a 779,05 euro (sconto totale di circa 600 euro).

Per tutti e tre gli smartphone è ancora attiva (fino al 24 settembre 2026) anche la promozione Trade-In, che offre una valutazione dell’usato fino a 500 euro più altri 300 euro di sconto a carrello. Questi 300 euro si possono sommare agli altri 300 euro a carrello di cui sopra, e naturalmente a tutti gli altri sconti (coupon TUTTOANDROID4U, login Samsung e Samsung Pay) per scendere ulteriormente.

Insomma, il listino di Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8 può essere davvero abbattuto. La combinazione qui sopra è valida solo fino alle 23:59 di oggi, 19 settembre 2026: se siete interessati non vi resta che seguire uno dei link qui in basso e procedere come spiegato.