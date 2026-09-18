Torniamo a occuparci di Meteo Pixel, l’app per le previsioni del tempo predefinita degli smartphone della gamma Pixel che ha da poco compiuto due anni e, in occasione del lancio dei Pixel 11, ha guadagnando una nuova icona e altre piccole novità.

Google ha recentemente avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app che dona agli utenti altre piccole modifiche funzionali che impattano sul widget delle previsioni meteo e sulle previsioni meteo stesse. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è un nuovo aggiornamento per Meteo Pixel

Come anticipato in apertura, Google sta rilasciando un nuovo aggiornamento per l’app Meteo Pixel che raggiunge così la nuova versione 1.1.20260716 (dalla precedente 1.1.20260626 rilasciata nel mese di agosto).

Il nuovo aggiornamento dona a tutti gli utenti Pixel alcune piccole modifiche: non si tratta di nulla di sostanziale ma, almeno in un caso, di qualcosa che punta a migliorare la coerenza all’interno dell’app.

Il widget diventa “aggiornabile” e indica l’ultimo aggiornamento

Una delle novità della precedente versione 1.1.20260626 è stata l’aggiunta del dato relativo all’ultimo aggiornamento delle previsioni che l’utente sta attualmente visualizzando.

Questo dato, aggiunto nella schermata delle previsioni, non era presente nel widget Meteo Previsto ma la versione 1.1.20260716 dell’app va a “risolvere” questo problema. Dopo l’aggiornamento, in alto a destra è presente il dato relativo all’ultimo aggiornamento delle previsioni.

Addirittura Google ha aggiunto un pulsante di “refresh” per far sì che gli utenti possano aggiornare le previsioni mostrate senza dover per forza di cosa aprire l’app. In questo modo, il widget Meteo previsto di Meteo Pixel è diventato molto più utile.

Cambia qualcosina anche tra le previsioni meteo

Per una cosa che viene aggiunta, ce n’è una che viene tolta (o due, in questo caso): aprendo le previsioni del tempo di una località, non sono più presenti le frecce per spostarsi all’interno delle sezioni Previsione oraria e Previsione per 10 giorni.

Da un certo punto di vista, si tratta di una cosa a cui è facile rinunciare, dato che già in precedenza era possibile scorrere il carosello con il dito, senza quindi usare le frecce. La presenza delle frecce, tuttavia, fungeva da suggerimento per il fatto che il carosello fosse scorrevole (utile soprattutto per chi deve familiarizzare con l’app).

Gli stessi pulsanti sono stati rimossi poi dalle pagine dedicate ai singoli aspetti delle previsioni: l’immagine seguente, ad esempio, mette a confronto la scheda “Vento” prima e dopo l’aggiornamento e propone la scheda “Umidità” dopo l’aggiornamento.

In tutti e due i casi post-aggiornamento non sono presenti le frecce nonostante sia possibile scorrere il carosello in orizzontale. Queste modifiche sono in rollout per tutti assieme alla versione 1.1.20260716 di Meteo Pixel.

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Come scaricare (o aggiornare) l’app Meteo Pixel

L’app Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili (dai Pixel 6 in avanti) attraverso il Google Play Store: per scaricarla (o aggiornarla), basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (o “Aggiorna”). Questo nuovo aggiornamento verrà distribuito a breve.